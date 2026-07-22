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Convocan a periodo extraordinario para el 30 de julio

Los diputados interrumpirán su receso para analizar la derogación de la "Ley Serrano"

Por Ana Paula Vázquez

Julio 22, 2026 12:34 p.m.
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Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      El Congreso del Estado convocó a un periodo extraordinario de sesiones para el próximo 30 de julio, en el que las y los diputados discutirán y votarán la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para derogar las disposiciones del Código Penal relacionadas con la denominada "Ley Serrano", que sancionan el uso indebido de inteligencia artificial.

      La convocatoria fue aprobada este miércoles por la Diputación Permanente, pese a que el Poder Legislativo se encuentra en periodo de receso. Antes de llegar al Pleno, la iniciativa deberá ser analizada y dictaminada por la Comisión Primera de Justicia, para quedar en condiciones de ser sometida a votación durante la sesión extraordinaria.

      La propuesta del Ejecutivo plantea derogar el artículo 187 Ter, así como el Capítulo V denominado "Uso indebido de la Inteligencia Artificial para provocar alarma social", que comprende los artículos 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del Estado. La iniciativa no plantea una regulación que sustituya esos tipos penales.

      La reforma fue cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión y dio origen a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra pendiente de resolución.

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      Con la aprobación de la convocatoria, las y los diputados deberán interrumpir el receso legislativo para celebrar la sesión extraordinaria del 30 de julio, en la que el único dictamen previsto será el relacionado con la derogación de las disposiciones penales incorporadas en la actual reforma.

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