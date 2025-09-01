logo pulso
Vuelven 23.4 millones de estudiantes a clases

Por El Universal

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelven 23.4 millones de estudiantes a clases

Ciudad de México.- Este lunes arranca el Ciclo Escolar 2025-2026 y con ello regresan a clases 23.4 millones de estudiantes y más de 1.2 millones de maestros de 232 mil escuelas públicas y particulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el nuevo ciclo escolar contempla 185 días efectivos de clases y entre los días feriados oficiales a nivel nacional se encuentran el martes 16 de septiembre de 2025, Día de la Independencia; lunes 17 de noviembre de 2025 que recuerda el 20 de Noviembre día que inició la Revolución Mexicana; del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, vacaciones de invierno.

Considera el lunes 2 de febrero de 2026, que recuerda el 5 de febrero, día de la promulgación de la Constitución; lunes 16 de marzo de 2026, que conmemora el Natalicio de Benito Juárez un 21 de marzo; del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, vacaciones por Semana Santa; martes 5 de mayo de 2026; Batalla de Puebla y viernes 15 de mayo de 2026, Día del Maestro.

Ante el regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó el operativo Regreso a Clases 2025 en establecimientos relacionados con productos y servicios educativos a fin de proteger los derechos de los consumidores. El es atender denuncias, realizar vigilancias focalizadas y orientar a los consumidores en puntos estratégicos.

