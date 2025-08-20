Ya son 13 muertos por emboscada en Ayutla

Los muertos de la masacre en la comunidad de El Cortijo, en Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero, va en aumento: ya suman 13 los integrantes del grupo de autodefensa de la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), asesinados en una emboscada, la noche del sábado.

Un integrante de la Upoeg, quien pide no revelar su identidad por razones de seguridad, lo primero que exige es justicia para sus 13 compañeros. Todos, dice, eran campesinos, obreros que hacían el servicio de vigilar sus comunidades.

“¿Quién va a solventar las necesidades de los niños huérfanos (que) quedaron, de las viudas?, solamente porque aquellos grupos delincuenciales quieren meterse a nuestros pueblos, cada día están presionando porque quieren entrar. Yo no sé cuál sea su propósito”, dice.

Comenta que: “En la comunidad de El Tepetate, y en la comunidad del Maguey, ya le quitaron sus propiedades, ya le quitaron casas, ya mucha gente está migrando, por esa delincuencia. Quieren quedarse con lo que nos corresponde como persona, como trabajador, el señor”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A esos grupos delincuenciales, el integrante de la Upoeg, le pone nombre: Los Ardillos, ellos, asegura, son los generadores de violencia en esa región, y los que intentan someter a sus pueblos.

Esa noche del sábado, alrededor de las 8:30, recibieron una alerta de ayuda de sus compañeros de la comunidad El Cortijo. Pedía auxilio porque los estaban atacando a balazos.