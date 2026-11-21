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¿Es lícito terminar la semana relatando un cuento con alta dosis de sicalipsis y bajo contenido de moralidad? Me temo que no. Pero en ocasiones la escritura se impone sobre el escritor, como dijo don Francisco I. Madero, quien afirmó que al escribir su libro "La sucesión presidencial" la mano le había sido movida por un "médium mecánico", que fue quien en verdad escribió la trascendente obra. Yo no tengo médium, ni mecánico ni de otro oficio, de modo que debo asumir yo solo la responsabilidad del mefítico relato que ahora sigue... Babalucas, el hombre más tonto del condado, acudió a la casa de mala nota del pueblo, y le preguntó a la madama, mariscala o mamasanta cuál era la tarifa que cobraban sus pupilas. "Depende del tiempo" -contestó la mujerona. Replicó el badulaque: "Digamos con neblina y lluvia". La madama hizo caso omiso de la desatinada respuesta y preguntó a su vez: "¿Cuánto dinero traes?". Contestó Babalucas: "700 pesos". Le informó la mujer: "Por esa cantidad sólo tienes derecho a un trabajo manual". Sin decir palabra el pavitonto salió del establecimiento y se encaminó a su casa. Regresó poco después. Le dijo, exasperada, la madama: "¿Otra vez me vas a quitar el tiempo?". "No -replicó Babalucas, fatigado-. Vengo a pagar". (No le entendí)... El lugar común, solemne dios según el poeta guanajuatense Rafael López, diría que Claudia Sheinbaum lleva una piedra en el zapato. Problema menor sería ése para ella: bastaría con quitarse el zapato y hacer salir la piedra. Pero lo que lleva la señora en el zapato no es piedra, sino clavo; punzante, agudo clavo. Se llama Guadalupe Taddei. La opinión pública -en México todavía hay opinión pública, pese a la machacona propaganda de la 4T- , la opinión pública, digo, condena ásperamente la impunidad de que goza la ex consejera presidenta del INE, que campa por sus fueros y goza sus dineros sin ser tocada ni siquiera por el pétalo de un falso proceso, pese a todos los indicios de delincuencia y corrupción que muestra. Eso oscurece el mandato de la Presidenta, y la hace partícipe, así sea por omisión, de las malas acciones en que incurre el concilio de malos que se ha apoderado de nuestro país. Decía Cervantes que el estómago es la oficina donde se fragua la salud del cuerpo. Dios me libre de contradecir al ínclito Manco, pero pienso que esa salud radica más bien en la cabeza. Si ésta falla, todo el cuerpo se resentirá. El buen ejemplo, como el agua, debe ir de arriba hacia abajo. En el oscuro caso de Taddei parece que la Presidenta tiene las manos atadas, y no puede dar ejemplo de buen gobierno y de recta aplicación de la justicia. Si la cabeza anda mal, todo lo demás también andará mal. Mejor daré salida a algunos cuentecillos que anden bien... Don Acisclo era un señor chapado a la antigua, mantenedor de formas ya pasadas. A más de ser educado usaba chaqué, bombín, polainas y botines de charol. Cuando le presentaron a una atractiva damisela le dijo: "Beso a usted los pies, amable señorita". Y precisó seguidamente: "Claro, como tercera o cuarta opción"... Posados sobre sendas nubes róseas estaban, aureola sobre la cabeza, arpa en las manos, alas de plumas blancas en la espalda, un angelito y una angelita. Le recordó ella a él: "Te dije que mi marido ya sospechaba"... El Lobo Feroz amenazó a Caperucita Roja: "Te voy a comer". "Comer, comer -repitió ella con enfado-. El cuento tiene ya varios siglos ¿y no se te ocurre otra cosa?"... FIN.