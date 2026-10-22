El fin de la marea rosa y las nuevas caras de la derecha

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El próximo domingo es la segunda vuelta en Brasil, las estadísticas, el mercado de predicciones en Polymarket y las encuestas, nos indican el probable triunfo de Bolsonaro, quien derrotaría al último presidente de la Marea Rosa y se concretaría el giro a la derecha en América Latina.

Luiz Inácio Lula da Silva pertenece y encabezó la generación de Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, el Frente Amplio en Uruguay, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y el socialismo del siglo XXI dirigido por Hugo Chávez, quienes obtuvieron triunfos electorales de 1998 a 2015. Es oportuno indicar que Venezuela, Nicaragua y Cuba son regímenes autoritarios que requieren un abordaje distinto.

La pregunta que nos tenemos que plantear: ¿estamos comenzando un nuevo ciclo político de derechas o un intervalo como lo fue el Grupo de Lima o el breve retorno de la izquierda posterior a la Marea Rosa?

El politólogo Manuel Alcántara Sáez, propuso una temporalidad en Los ciclos políticos en América Latina (1978-2015), en donde describe los regímenes militares en los años setenta, las transiciones a la democracia a partir de los años ochenta, la década perdida en el modelo neoliberal en los años noventa y los gobiernos de la Marea Rosa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A partir del impeachment de Dilma Rousseff comenzaron intervalos en el péndulo ideológico en América Latina. Los errores y excesos de la Marea Rosa le abrieron la puerta a los miembros del Grupo de Lima, la última representación de la derecha liberal en la región: Mauricio Macri en Argentina, Enrique Peña Nieto en México, Iván Duque en Colombia, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, Mario Abdo Benitez en Paraguay y Sebastián Piñera en Chile.

El electorado latinoamericano castigó los escasos resultados antes, durante y después de la pandemia de los presidentes de la derecha liberal, en efecto, inició un intervalo de gobiernos de diversas izquierdas. En 2018, López Obrador conquistó el poder en México, retornó el MAS con Luis Arce Catacora en Bolivia, Alberto Fernadez en Argentina, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Lula en Brasil.

Los casos de corrupción, la ineficiencia y el intervencionismo prepararon el terreno para el giro a las nuevas caras de la derecha Latinoamérica, trumpistas y enfocadas en la batalla cultural. Para fortalecer nuestro argumento recomiendo revisar Las nuevas caras de la derecha de Enzo Traverso y ¿La rebeldía se volvió de derechas? de Pablo Stefanoni, investigaciones que nos aportan las diferencias de las nuevas derechas y la derecha liberal.

Sus principales representantes Nayib Bukele en El Salvador, Nasry Asfura en Honduras, Abelardo de la Espriella en Colombia, los Bolsonaro en Brasil, Keiko Fujimori en Perú, José Antonio Kast en Chile y Javier Milei en Argentina, las nuevas caras de la derecha son más radicales que la derecha liberal, desplazaron a los partidos tradicionales y llevaron a los votantes a posiciones conservadoras. Se alinearon al Escudo de las Américas y la Doctrina Donroe.

Por el momento, no podemos indicar si es o no otro intervalo en el péndulo ideológico o estamos ante el comienzo de un nuevo ciclo político con las nuevas caras de la derecha Primera conclusión: debemos prevenir la erosión democrática en los gobiernos como en El Salvador de Bukele.

Segunda conclusión: es urgente el cambio generacional en la izquierda latinoamericana.

Tercera conclusión: México se puede quedar aislado, sin aliados regionales (excepción Guatemala y Uruguay), por lo tanto, es necesario más pragmatismo y menos ideología en la política exterior mexicana. Por ejemplo, la normalización de las relaciones con Perú es el camino para tener comunicación con todos los países de América Latina.