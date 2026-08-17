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¡Atmósfera multicolor!

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¡Atmósfera multicolor!

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Por Armando Fuentes Aguirre

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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      Cuando murió don Ignacio de la Peña y Peña, patriarca de la hacienda de Ábrego, su viuda detuvo a las mujeres que iban a amortajar el cadáver para la sepultura,

      -No lo toquen -les ordenó-. Todavía está caliente. Eso significa que se halla en la presencia del Justo Juez esperando su premio o su castigo.

      En aquellos años la gente creía, según las enseñanzas de la Iglesia, que al morir un cristiano afrontaba de inmediato su "juicio particular". Ante el Señor debatían el ángel de la guarda del difunto y Lucifer

      El demonio enumeraba las culpas del muerto; el ángel actuaba como su abogado defensor. Al final de los alegatos el Supremo Juez dictaba la sentencia: infierno, purgatorio o paraíso

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      La frialdad del cuerpo era señal de que el juicio había terminado ya. Entonces sí el cadáver podía ser amortajado y puesto en el ataúd.

      ¡Cuántas cosas creían nuestros abuelos!

      Tiempos pasados eran ésos claro.

      Tiempos pasados serán también los nuestros.

      ¡Hasta mañana!... 

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