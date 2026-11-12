México vs. Jamaica

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El próximo sábado comienza lo que, a mi juicio, representa la prueba más importante de Rafa Márquez al frente de la selección nacional. Si bien muchos aficionados suelen restarle importancia a la Liga de Campeones de la Concacaf, este compromiso marca el debut oficial del estratega en el banquillo.

El partido de ida se disputará en el Estadio Nacional de Kingston, una aduana por demás complicada donde la selección caribeña ha conseguido cuatro de sus cinco victorias históricas ante el combinado mexicano.

Antes de adentrarnos en el archivo histórico de este enfrentamiento, vale la pena destacar la convocatoria presentada. Me agrada la mezcla interesante de experiencia y juventud, con futbolistas que, aunque no acumulan todos los minutos que uno desearía en el balompié europeo, se benefician enormemente del roce en el Viejo Continente.

Entre los duelos más recordados y sufridos ante los caribeños destaca la final de la Copa Oro 2015, un partido histórico porque Jamaica se convirtió en la primera nación de la región en alcanzar el juego por el título tras eliminar a Estados Unidos en semifinales. No obstante, el Tricolor impuso jerarquía con anotaciones de Andrés Guardado, Jesús "Tecatito" Corona y Oribe Peralta para levantar el trofeo con un marcador de 3-1.

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La única victoria de los Reggae Boyz en territorio neutral se dio en la semifinal de la Copa Oro 2017, en el Estadio Rose Bowl de Pasadena. Con un soberbio tiro libre de Kemar Lawrence en los minutos finales, Jamaica eliminó a México y cobró revancha. Sin embargo, más allá de la genialidad en el cobro, lo que quedó grabada en la memoria fue la falta de variantes y contundencia del equipo dirigido por el "Profe" Juan Carlos Osorio, quien —fiel a su costumbre de las rotaciones masivas— apostó en el ataque por Erick "Cubo" Torres.

Entre los antecedentes más recientes figuran los empates registrados en 2022 y 2023 dentro de la Liga de Naciones, tanto en Kingston como en el Estadio Azteca, además del contundente triunfo tricolor 3-0 en las semifinales de la Copa Oro 2023, consolidando el dominio en la región.

Pero, sin lugar a dudas, los duelos que más se grabaron a fuego en la memoria colectiva son aquellos de la eliminatoria rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002, cuando el Tricolor estuvo al borde del abismo antes de ser rescatado a medio camino por dos figuras legendarias: Cuauhtémoc Blanco y Javier "Vasco" Aguirre.

El partido que mejor simboliza aquella resurrección se disputó la tarde del domingo 2 de septiembre de 2001 en Kingston. Era un duelo de vida o muerte para el equipo del "Vasco", que apenas vivía su segundo encuentro al frente del hexagonal final tras haber relevado a Enrique Meza en el timón.

A pesar de haber sacado un apretado triunfo por la mínima ante Estados Unidos con el recordado cabezazo de Jared Borgetti, México marchaba en un preocupante quinto lugar con solo tres boletos directos en disputa, de modo que una derrota en el Estadio Nacional de Jamaica dejaba al combinado nacional prácticamente eliminado.

Las cosas comenzaron de la peor manera cuando, al minuto 11, los Reggae Boyz se pusieron al frente gracias a un desafortunado autogol de Heriberto Ramón Morales, quien no se entendió con el "Conejo" Pérez y mandó el esférico al fondo de las redes.

Para la segunda mitad llegó el revulsivo esperado: el ingreso de Cuauhtémoc Blanco, la gran figura del equipo en la recta final del hexagonal, quien reaparecía tras la grave lesión de rodilla que había frustrado su aventura europea con el Real Valladolid.

El impacto fue inmediato. Al minuto 68, Jesús "Cabrito" Arellano recuperó un esférico por la banda derecha y mandó un centro raso; Borgetti dejó pasar inteligentemente la pelota para la llegada del "Cuau", que fusiló el arco para empatar el encuentro. Ocho minutos más tarde, una jugada prácticamente calcada culminó en el segundo tanto, concretando una remontada de oro forjada a base de carácter.

Esos momentos se quedan guardados para siempre en la memoria. Se sufrió como pocas veces, sabiendo que el margen de error era nulo. A la postre, aquel esfuerzo titánico se redondearía venciendo a Honduras en casa para sellar el ansiado boleto mundialista.