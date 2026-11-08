Vientos de cambio

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El rechazo a las ocurrencias o locura de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, rindió frutos. Su partido se quedó con una minoría en las cámaras, producto de su intolerancia.

El presidente Trump dijo que no fue una derrota para el Partido Republicano, su partido. Durante toda la temporada electoral planteó las votaciones como un plebiscito. «Piensen en que yo estoy en la boleta», pedía, y dedicó mensajes de apoyo a cada representante de MAGA (Make America Great Again, "hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande", la frase consigna de republicanos y conservadores gringos en general). Después de las elecciones, siguió "montado en su macho": «Por cierto, yo no estaba en la boleta, por si acaso tenían alguna duda. Porque si hubiéramos estado en la boleta, habríamos tenido una victoria aplastante. Pero no lo estábamos».

Mucho fue gracias a los jóvenes apodados "no sabo", latinos que hablan spanglish y han visto cómo ha aumentado la represión y la reducción de derechos de parte de la administración trumpista. Si hace dos años vootaron por el rojo anaranjado para ver si mejoraba su economía, hoy lucen desencantados y acudieron en masa a votar. Según la Universidad Tufts, citada por El Economista, 70 % de los jóvenes latinos de 18 a 29 años votó por candidatos demócratas.

Muchos políticos de ascendencia latina ganaron las elecciones del vecino del norte en el impacto de la llamada "ola azul". «Sí se puede», dijo en español Xavier Becerra luego de confirmarse que será gobernador de California. Los medios han destacado que durante su campaña dijo: «Nunca en nuestras vidas había estado tanto de lo que amamos en juego: nuestras familias, nuestra seguridad, nuestra libertad. Libertad para amar, libertad para aprender, libertad para sindicalizarnos y ganar un salario digno... libertad para caminar por las calles sin temor a la violencia armada ni a los mercenarios de ICE».

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Gina Hinojosa será gobernadora de Texas, donde según estimaciones hay 12 millones de latinos. El cantante texano Bobby Pulido, también de origen mexicano, fue electo para ocupar un lugar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y prometió que buscará una reforma migratoria en favor de la comunidad latina. Nathan Johnson, el flamante fiscal de Texas, además de abogado fue compositor, y como tal trabajó en la música de la versión estadunidense de Dragon Ball Z.

Dirán que en México ya hemos tenido artistas y famosos como políticos, desde Carmelita Salinas hasta .

En Nuevo México la nueva gobernadora será Deb Haaland, mujer de 65 años de la comunidad originaria o indígena kawaik (Pueblo de Laguna) y ex secretaria del Interior.

En Brasil se reporta que Bolsonaro se fue "a escondidas" a Estados Unidos tras perder la elección y que allá se ha declarado presidente legítimo. Supuestamente contó con apoyo de Milei, el presidente derechista de Argentina. En Paraguay el Senado destituyó al presidente Santiago Peña, quien luego fue arrestado por fraudes relacionados con un banco de su propiedad, que dejó a más de tres millones de personas (casi la mitad del país) sin sus ahorros.

¿En México? La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, luego del escándalo romántico-financiero con uno de sus proveedores, es apenas el principio. Todos se echan la pelotita de quién la promovió, pero aún no se ven resultados. La aplicación de la ley con sus debidas sanciones es vital, como en tantos casos, pongamos el de Luis de Llano, quien mediante trucos verbales sigue negándose a cumplirla, a pesar de la sentencia firme por su delito.

Ojalá más jóvenes en todos los países se den cuenta de su importancia y oportunidad para lograr un cambio real. Y no quiten el dedo

del renglón.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata 1: con todos compartió sonrisas y su don para mejorar el sonido en donde fuera, y sacarle música al silencio. Quien lo conoció lo quiso. Desde las cabinas de Radio Universidad de la UASLP, en producciones en vivo y grabadas, en las aulas, hizo magia técnica y humana. Descanse en paz Efraín Ochoa Aguirre.

Posdata 2: este jueves es Día Nacional del Libro, en honor a Sor Juana Inés de la Cruz. Como otros años, invitamos a todo mundo a que nos envíe un video de hasta 5 minutos para crear una playlist en mi canal de YouTube, donde pueden ver otras bien bonitas que hemos hecho en colectivo. Puede ser con un texto propio, una reseña, un videopoema, una lectura de su autor o autora favorito, etc. En actividades relacionadas regalaré algunos de mis libros en la compra de otros.