Si una IA puede invertir, ¿para qué necesitamos un asesor?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

¿Le confiarías tu portafolio de inversión a una inteligencia artificial? La propuesta es interesante, podrías analizar información, comparar inversiones y recibir recomendaciones en poco tiempo. Pero detrás de ese portafolio hay compromisos, proyectos y decisiones que afectan la vida de un inversionista. Es ahí donde entra el asesor financiero. Un asesor financiero dirige el análisis y crea una estrategia con propósito.

La IA ya es parte del trabajo financiero. Según J.P. Morgan Asset Management, su plataforma Spectrum utiliza IA para analizar información de investigación y utiliza aprendizaje automático para apoyar las operaciones. En 2024, Morgan Stanley presentó Debrief, una herramienta que, con el consentimiento del cliente, prepara notas de reuniones y señala tareas pendientes para sus asesores. Estos son ejemplos de cómo la tecnología puede ampliar la capacidad del profesional.

También existen sistemas que automatizan operaciones. Los agentes de IA pueden coordinar tareas y herramientas, como consultar datos, solicitar cálculos y preparar propuestas para ser revisadas. Su alcance depende de su diseño, los permisos y la información disponible. Esta capacidad abre oportunidades para dedicar más tiempo a evaluar riesgos y atender al cliente.

Aprovecharla exige tener conocimientos financieros. Una herramienta puede resumir reportes, extraer indicadores y sugerir alternativas. El asesor debe comprobar las fuentes, interpretar los resultados y decidir si son adecuados para el portafolio. Los mercados cambian y los patrones del pasado pueden dejar de funcionar. Por eso, el asesor debe revisar sus supuestos y reconocer qué información podría cambiar su recomendación, como un deterioro en las finanzas de una empresa o una mayor necesidad de liquidez del cliente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Imaginemos a una persona que quiere invertir sus ahorros para abrir un negocio en un año. Una opción puede parecer atractiva por su rendimiento esperado, pero poner en riesgo el dinero que necesita para emprender. El asesor comienza por conocer a su cliente. Conocer sus ingresos, deudas, compromisos y fechas. Evalúa cuánta liquidez necesita y si existe una parte de sus ahorros que pueda invertir a otros plazos.

La IA puede ayudar a comparar instrumentos y explorar escenarios. El asesor integra ese trabajo en un portafolio personalizado, define una distribución acorde con los objetivos, evalúa la concentración de riesgos y explica las posibles pérdidas. Después da seguimiento y propone ajustes cuando cambian las necesidades. Su aportación combina preparación técnica, conocimiento del cliente y continuidad en la estrategia.

La preparación del asesor también le permite cuestionar las respuestas de la IA. Esta puede inventar información, reproducir sesgos o reforzar la opinión de quien pregunta. Por eso, el profesional debe verificar los datos, buscar argumentos que cuestionen su análisis y revisar sus propios sesgos.

El asesor conecta el análisis con los objetivos de cada persona. Explica cómo funciona la estrategia, qué riesgos tiene y por qué es adecuada para su situación. Además, guía y enseña al cliente para que entienda sus inversiones y pueda tomar decisiones informadas, incluso cuando el mercado genera incertidumbre.

La ética es fundamental en esta relación. El asesor debe ser transparente, explicar los costos y riesgos, y poner las necesidades del cliente por delante de sus propios intereses. Al utilizar IA, también debe proteger la información del cliente y revisar los resultados antes de usarlos en una recomendación.

Para quienes estudiamos finanzas, el reto es aprender a construir portafolios, evaluar riesgos y aprovechar las herramientas digitales. Saber usar IA implica dar contexto, interpretar los datos y cuestionar sus respuestas. Usarla con criterio puede ser una ventaja competitiva; ignorarla puede dejarnos rezagados.

¿Para qué necesitamos entonces un asesor? Para conocer al cliente, interpretar la información y construir una estrategia que responda a sus objetivos. La IA potencia el análisis y el asesor lo dirige con conocimiento, ética y responsabilidad. El futuro de la asesoría está en saber trabajar con la tecnología, sin perder de vista a la persona que nos confía su patrimonio.

estefania.ro@tec.mx