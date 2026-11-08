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Historia de la creación del mundo.

Caín vino al mundo.

El Señor no dijo nada.

Holofernes vino al mundo.

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El Señor guardó silencio.

Nerón vino al mundo.

El Señor calló.

Atila vino al mundo.

El Señor no hizo ningún comentario.

Hitler, Stalin y Mussolini vinieron al mundo.

El Señor se impuso silencio.

Trump vino al mundo.

Entonces el Señor ya no se pudo contener.

-¡Carajo! -exclamó furioso-. ¡Esto ya es demasiado!

Eso explica el resultado de la elección.

¡Hasta mañana!...