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Miles marchan en Francia contra el costo de vida

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Miles marchan en Francia contra el costo de vida

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Por Armando Fuentes Aguirre

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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      Historia de la creación del mundo.

      Caín vino al mundo.

      El Señor no dijo nada.

      Holofernes vino al mundo.

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      El Señor guardó silencio.

      Nerón vino al mundo.

      El Señor calló.

      Atila vino al mundo.

      El Señor no hizo ningún comentario.

      Hitler, Stalin y Mussolini vinieron al mundo.

      El Señor se impuso silencio.

      Trump vino al mundo.

      Entonces el Señor ya no se pudo contener.

      -¡Carajo! -exclamó furioso-. ¡Esto ya es demasiado!

      Eso explica el resultado de la elección.

      ¡Hasta mañana!... 

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