El negocio más rentable

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"Fui a una casa de mala nota -le contó el paciente al médico-. Hubo una riña; alguien arrojó una silla que me golpeó en la pierna. Eso me causó un dolor muy grande". Inquirió el facultativo: "¿Y cojeó?". "No, doctor -respondió el tipo-. Con el dolor quién se- acordaba ya de eso". Lejos de mí la temeraria idea de erigirme en dómine o magister, y menos aún en predicador. No me cansaré, sin embargo, de decir que el vicio de fumar, a más de ser ridículo y absurdo, es mortífero y letal. Conocí a un cierto obispo que era fumador empedernido. Justificaba su maloliente hábito con latines aprendidos quizá en el seminario. Decía que el cigarro era otium in negotio, et negotium in otio. Descanso en la tarea, y tarea en el descanso. Más le habría valido a Su Excelencia ocuparse en la rasquiña de sus episcopales partes en vez de meterse en los pulmones humos llenos de sustancias tóxicas que finalmente lo llevaron a la presencia del Señor. Datos estadísticos muestran que el vicio de fumar ha provocado más muertes que todas las guerras del pasado siglo. Pero no es eso de lo que quiero hablar, aunque ya hablé de eso. El sentimiento de haber perdido a familiares cercanos y amigos entrañables por causa del cigarro me lleva a otro feo vicio: el de sermonear. A lo que voy es a decir que en México existen tres negocios más productivos que el de los dueños de empresas tabacaleras, cuya riqueza proviene de asesinar gente. Esos negocios son la droga, el huachicol y la política. Los cito por orden alfabético, no de productividad, pues el más rentable y que no tiene ningún riesgo es la política. Los partidos políticos son negocios propiedad de un individuo -Morena-, de una familia -PT- o de una camarilla -PRI, PAN y los demás-. Mi contador me dice que cuatro meses del año trabajo para el Gobierno. Me encalabrina pensar que mis impuestos servirán para mantener a esos partidos que poco o nada aportan a la vida nacional, lo mismo que para pagar los desayunos, comidas, cenas y variados agasajos en que esa runfla de vividores se la pasan en sus grillas, transas y manipuleos. ¡Uta! Mejor ya no hago cuentas, y vuelvo a mis acostumbrados cuentos... Eliza y Beth eran gemelas, tan parecidas entre sí que hasta sus padres las confundían. Una noche Beth salió con su novio. Al regresar le dijo, feliz y satisfecha, a Eliza: "¡Un notición, hermana! ¡Ya no somos gemelas idénticas!"... Candidito era guapo pero ingenuo. O ingenuo pero guapo, según se vea. Pirulina era igualmente de buen ver, pero poseía un apreciable caudal de ciencias de la vida. Un día el candoroso joven le dijo solemnemente a la pizpireta chica: "Piru: mis intenciones hacia ti son castas, honestas y puras". Con una sola palabra respondió Pirulina: "Lástima"... Eso me recuerda la ocasión en que recibí en cierta ciudad un reconocimiento junto con Juan Soriano y un prominente empresario de la localidad. El presentado hizo un largo encomio del magnate. Habló profusamente de sus méritos de hombre de acendrada religiosidad, trabajador, generoso, modesto, gran amigo, promotor de buenas causas, pilar de la comunidad, etcétera. Me tocó el turno de habla, y lo hice con humor desenfadado. Al terminar me dijo Juan: "Qué bien estuviste, Catón. Tanta virtud jode"... En el súper la señora le preguntó a la empleada: "Esta fruta es para mi marido. ¿Contiene algún veneno?". Respondió la muchacha: "No, señora. Tendrá que ponérselo usted misma"... El libro "Las 100 mejores posiciones" se vendió como pan caliente, si me es permitido el uso de un original símil inédito. Comentó, intrigado, el librero: "Nunca pensé que se fuera a vender tanto un libro de ajedrez"... FIN.