Regularizará el Inrevis predios que están invadidos

CIUDAD VALLES.- El Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (Inrevis) está en vías de regular 500 lotes en Valles, de acuerdo con su director, quien advierte que los liderazgos sociales han provocado este problema, aunque se rehúsa a nombrarlos.

Cristian Sánchez Sánchez, titular de esta dependencia estuvo en Valles para una reunión con representantes de grupos de colonos que buscan la regularización de sus predios desde hace años y aunque cada vez que daba un ejemplo de sectores irregulares mencionaba la responsabilidad de líderes sociales, se negó a dar nombres o señalar a responsables de engañar a gente y meterla a vivir a terrenos en donde nunca tendrían certidumbre legal.

Expresó que por lo pronto en Valles hay medio millar de regularizaciones en ciernes y que de igual manera están trabajando. en el resto de la entidad.