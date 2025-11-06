Regularizará el Inrevis predios que están invadidos
CIUDAD VALLES.- El Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (Inrevis) está en vías de regular 500 lotes en Valles, de acuerdo con su director, quien advierte que los liderazgos sociales han provocado este problema, aunque se rehúsa a nombrarlos.
Cristian Sánchez Sánchez, titular de esta dependencia estuvo en Valles para una reunión con representantes de grupos de colonos que buscan la regularización de sus predios desde hace años y aunque cada vez que daba un ejemplo de sectores irregulares mencionaba la responsabilidad de líderes sociales, se negó a dar nombres o señalar a responsables de engañar a gente y meterla a vivir a terrenos en donde nunca tendrían certidumbre legal.
Expresó que por lo pronto en Valles hay medio millar de regularizaciones en ciernes y que de igual manera están trabajando. en el resto de la entidad.
no te pierdas estas noticias
Nuevos pozos de agua, listos para diciembre
Redacción
La opción de apoyo para evitar desabasto de agua en caso de una sequía extrema
Operativo policiaco en el CBTA 52
Redacción
En redes sociales se denunciaba que alumno traía un arma y atentaría contra un compañero