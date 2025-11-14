Extorsionadores

“En política hay adversarios

y correligionarios. Estos últimos son los más peligrosos”.

Konrad Adenauer

La presidenta Sheinbaum se mostró molesta con la CNTE ayer en la mañanera: “Entonces -dijo--, no se entiende: si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos con maestras, maestros, a los estudiantes, ¿qué necesidad hay de esta manifestación? Además, a dos días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarle así”.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido aliada de la 4T desde hace años. Las retóricas de ambos, con sus cuestionamientos a la democracia liberal y a la economía de mercado, han estado siempre hermanadas. La CNTE se unió al movimiento de López Obrador para combatir la reforma educativa: en 2016 firmó un acuerdo electoral con Morena, en 2018 apoyó la campaña de AMLO, quien pagó la deuda, ya como presidente, revocando la parte más importante de la reforma educativa, la evaluación de maestros. Pero esto no satisfizo a la CNTE, que siguió haciendo movilizaciones y descalificó a López Obrador con el peor insulto de la izquierda: “neoliberal”.

La CNTE tiene su propia agenda y para lograrla recurre a prácticas de extorsión. Organiza y financia manifestaciones y plantones que asfixian las actividades económicas y paralizan la instrucción. Siempre toma como punto de partida lo que el gobierno otorga al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero solo para exigir más. Al final se conforma con una parte y se retira por un tiempo, pero después regresa a las movilizaciones y el ciclo se repite.

En un principio estas movilizaciones de extorsión las hacía la CNTE principalmente en Oaxaca, donde su fuerza es mayor, pero se ha dado cuenta de que las decisiones se toman realmente en la ciudad de México, y por eso hoy sus plantones y bloqueos se hacen en la capital federal. Han funcionado muy bien. Cuando la CNTE toma a los capitalinos de rehenes, el gobierno siempre termina por ceder, cuando menos parcialmente. Eso genera el incentivo para que, unos meses después, los líderes reinicien la extorsión y demanden más dinero y canonjías.

Al gobierno y a los contribuyentes las exigencias de la CNTE nos cuestan dinero. La presidenta Sheinbaum anunció en mayo un aumento a todos los maestros, del SNTE y de la CNTE, de 9 por ciento, retroactivo al 1 de enero, y un adicional de 1 por ciento a partir de septiembre. Esto no solo supera la inflación general a octubre de 3.6 por ciento, sino también los aumentos que están otorgando en promedio las empresas. En septiembre el Banco de México reportó un incremento salarial contractual promedio de 3.9 por ciento.

Los paros constantes han deprimido el nivel académico de las escuelas en los estados que la CNTE domina, especialmente Oaxaca. Como si no fuera suficiente, la Secretaría de Educación Pública está preparando una concesión más que tendrá consecuencias desastrosas: extinguir la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para dar al sindicato el control de las contrataciones y ascensos de docentes. La educación pública, que comenzó siendo una atribución del Estado mexicano, pasaría a manos del sindicato. El Estado solo financiaría el sistema, otorgaría becas y vigilaría la prohibición del consumo de comida de alto contenido calórico. La selección y promoción de los maestros sería facultad del sindicato.

La presidenta Sheinbaum se sorprende de que los extorsionadores regresen una y otra vez, tomen a los gobernados como rehenes y exijan más dinero y canonjías. Debería saber que un extorsionador exitoso siempre seguirá extorsionando.

La Suprema Corte falló contra Grupo Salinas. No me meteré en la discusión de si debía o no y cuánto (soy colaborador de TV Azteca, empresa del grupo), pero es claro que el gobierno se fue al extremo de cambiar a los ministros y darles instrucciones sobre el fallo para garantizar el resultado.

