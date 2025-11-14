LIBRERÍA LA ESPAÑOLA INAUGURA SU GALERÍA

Librería La Española llevó a cabo la inauguración de su su galería, innovador y único concepto en el centro de la ciudad .

Con ello, abre sus puertas al arte e inicia este nuevo espacio en sus instalaciones con la Exposición de César Domínguez.

El artistas plástico, nacido en San Luis Potosí, a quien le avala una prestigiada y reconocida trayectoria de más de 25 años, presenta en esta muestra varias técnicas: tinta china, grafito, óleo y grabado.

Su vasta experiencia lo hace merecedor de ser uno de los mejores grabadores del estado, su técnica depurado y la pulcritud aunado a una creatividad y trabajo constante hace de este talentoso artista uno de los mas originales y francos del arte plástico.

La Librería la Española con mas de 100 años y siendo la primera librería de México y en su afán de ofrecer apertura a nuevos proyectos al abrir sus puertas a un espacio expositor, se coloca como una galería única por lo menos en el centro de nuestro precioso estado.

El ser genuino e innovador es parte de la diferencia en este hermoso recinto!!!