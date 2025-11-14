logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

LIBRERÍA LA ESPAÑOLA INAUGURA SU GALERÍA

ABRE SUS PUERTAS AL ARTE, INNOVADOR Y ÚNICO CONCEPTO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Por Redacción PULSO

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Librería La Española llevó a cabo la inauguración de su su galería, innovador y único concepto en el centro de la ciudad .

Con ello, abre sus puertas al arte e inicia este nuevo espacio en sus instalaciones con la Exposición de César Domínguez.

El artistas plástico, nacido en San Luis Potosí, a quien le avala una prestigiada y reconocida trayectoria de más de 25 años, presenta en esta muestra varias técnicas: tinta china, grafito, óleo y grabado.

Su vasta experiencia lo hace merecedor de ser uno de los mejores grabadores del estado, su técnica depurado y la pulcritud aunado a una creatividad y trabajo constante hace de este talentoso artista uno de los mas originales y francos del  arte plástico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Librería la Española con mas de 100 años y siendo la primera librería de México y en su afán de ofrecer  apertura a nuevos proyectos al abrir sus puertas a un espacio expositor, se coloca como una  galería única por lo menos en el centro de nuestro precioso estado.

El ser genuino e innovador es parte de la diferencia en este hermoso recinto!!!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡VIVA EL AMOR!
¡VIVA EL AMOR!

¡VIVA EL AMOR!

SLP

Maru Bustos

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

GILDA, ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!
GILDA, ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

GILDA, ¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

SLP

Redacción

LIBRERÍA LA ESPAÑOLA INAUGURA SU GALERÍA
LIBRERÍA LA ESPAÑOLA INAUGURA SU GALERÍA

LIBRERÍA LA ESPAÑOLA INAUGURA SU GALERÍA

SLP

Redacción

ABRE SUS PUERTAS AL ARTE, INNOVADOR Y ÚNICO CONCEPTO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

CONCLUYE CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SLP TOWERS
CONCLUYE CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SLP TOWERS

CONCLUYE CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SLP TOWERS

SLP

Maru Bustos

Cápitel Desarrollos finaliza la estructura de la Torre 2 y mantiene el calendario de obra.