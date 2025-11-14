Entre el dolor y la reforma: la UASLP frente a su propio momento decisivo

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfrentó recientemente uno de los momentos más duros de su historia reciente: el asesinato de un joven pasante de servicio social, miembro de nuestra comunidad, en las inmediaciones de la zona universitaria poniente. Aunque el hecho no ocurrió dentro de instalaciones universitarias, su impacto fue inmediato y profundo. La UASLP expresó su solidaridad con respeto y prudencia, recordando al joven como un estudiante destacado, comprometido con su profesión y apreciado por sus compañeros. Ese tono —sin estridencias, sin especulación, sin oportunismo— fue un necesario gesto de sobriedad institucional frente a un dolor real. La Universidad exigió una investigación seria, ágil y transparente, a la altura de la gravedad del caso.

En contraste, resultaron especialmente desafortunadas las declaraciones del Comisario Municipal de Seguridad, Juan Antonio Villa Gutiérrez, quien afirmó que el homicidio ocurrió “fuera del horario de vigilancia” de la zona universitaria. La frase, además de insensible, revela una peligrosa concepción de la seguridad pública como un servicio condicionado al reloj y no como un deber permanente del Estado. En un corredor donde transitan miles de estudiantes, docentes y trabajadores, no puede existir la idea de “horarios” para proteger vidas. El comentario no solo desorienta: evade la responsabilidad de fondo y minimiza la urgencia de replantear estrategias de seguridad en un espacio universitario que exige atención constante.

Pero la Universidad no se ha quedado en el duelo ni en la indignación. En medio de esta crisis, el rector Alejandro Javier Zermeño asumió públicamente un compromiso: revisar a fondo los mecanismos universitarios de atención, prevención y sanción de la violencia, y hacerlo con participación real. Ese compromiso —que pudo haberse quedado en un anuncio— hoy comienza a cumplirse. El pasado 6 de noviembre se realizó en la Facultad de Derecho el primer Foro de Consulta Universitaria para la reforma del Protocolo PASE, un ejercicio de autocrítica institucional que marca un antes y un después.

Este foro, articulado en la jornada “25N: Repensar en colectivo”, no fue un mero acto protocolario. Desde su inauguración, la Universidad dejó claro que revisar el protocolo no significa solo corregir un documento, sino abrir un proceso genuino para escuchar, reconocer fallas y construir soluciones viables. Las movilizaciones estudiantiles recientes expresaron una exigencia legítima: que la institución sea un espacio seguro, digno y libre de violencia. Esta vez, en un gesto inusual pero necesario, la Universidad respondió abriendo espacios amplios para traducir esa exigencia en reformas de fondo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, se expresó que este es un momento decisivo para la institución: no basta condenar la violencia, es indispensable erradicarla mediante procesos claros, sensibles y accesibles. De ahí que las mesas de trabajo —organizadas bajo cuatro ejes: prevención y erradicación, atención, seguimiento y sanción— busquen revisar mecanismos actuales, detectar vacíos y proponer nuevas rutas. La metodología se basa en diálogo circular, relatorías, preguntas detonadoras y conclusiones plenarias, todo orientado a integrar propuestas concretas en un documento base que será reformado al concluir todos los foros en las distintas facultades.

No es espectacular ni inmediato —pero es serio, constante y necesario. En un momento de dolor colectivo, la UASLP ha comenzado a transformar la crisis en reforma, el desconcierto en diálogo y la exigencia en políticas concretas. Si de algo se trata la garantía de no repetición, es precisamente de esto.

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@gmail.com