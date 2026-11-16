Freno de la actividad industrial: señales de cautela para la inversión

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Los datos al mes de septiembre del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) que publica el INEGI, confirman que el sector manufacturero mexicano experimentó una contracción mensual de 1.4%, su caída más fuerte desde octubre de 2024. La actividad del sector industrial frenó una racha de tres meses al alza y neutralizó por completo los avances acumulados durante los cinco meses previos.

Aunque en su comparación anual el indicador conservó un crecimiento de 1.4 % —acumulando un avance de 1.1% en los primeros nueve meses del año—, la lectura mensual confirma una clara desaceleración frente al dinamismo de agosto. Este retroceso se concentró en los dos motores principales del sector productivo: la construcción, con una caída de 2.0%, y las industrias manufactureras, que disminuyeron 1.7%.

El comportamiento de la industria de la transformación ofrece señales clave para el análisis corporativo. De acuerdo con cifras difundidas por el periódico El Economista, 16 de las 21 ramas manufactureras cerraron el mes en terreno negativo. Destacan retrocesos en segmentos estratégicos para la exportación y el consumo intermedio, tales como equipo de transporte (-4.1%), metálicas básicas (-3.9%) y equipo de cómputo y componentes electrónicos (-2.1%), interrumpiendo en este último caso una racha de seis meses al alza vinculada a los centros de datos en Norteamérica. A su vez, la caída de la construcción estuvo determinada principalmente por el descenso de 3.6% en el subsector de la edificación.

Para el sector empresarial, este panorama plantea tres desafíos operativos y financieros:

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1) Gestión de inventarios y capital de trabajo: La debilidad observada en 16 ramas manufactureras obliga a las empresas a recalibrar sus pronósticos de demanda para el cierre de 2026 y el arranque de 2027. Ante una menor rotación en cadenas de suministro clave como la automotriz y la metalmecánica, será indispensable mantener una estricta disciplina financiera y controlar los niveles de inventarios para proteger los márgenes operativos.

2) Mayor selectividad en el presupuesto de capital: La contracción en el subsector de la edificación refleja cautela en las decisiones de inversión física. Ante la incertidumbre por la revisión comercial del TMEC y un entorno de menor dinamismo económico, las empresas privilegian proyectos de automatización, cumplimiento regulatorio y productividad interna por encima de ampliar su capacidad instalada.

3) Reconfiguración hacia otros sectores resilientes: El contraste entre industrias marca la pauta para la asignación de capital. Frente a la pérdida de dinamismo de la manufactura tradicional, el rubro de energía eléctrica, agua y gas creció 1.4% mensual y 3.4% anual, apuntalado por el desarrollo de nueva infraestructura y esquemas de inversión mixta. De este modo, las empresas vinculadas a servicios básicos y al sector energético perfilan flujos más predecibles frente a 2027.

A nivel macroeconómico, la caída industrial ratifica que la economía mexicana recupera terreno de forma heterogénea tras el ligero repunte de 0.6% en 2025. Al representar cerca de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB), la pérdida de impulso simultánea en la manufactura exportadora y la construcción frena el potencial de crecimiento hacia el cierre de año.

Con un avance acumulado de apenas 0.1% en la industria manufacturera durante los primeros nueve meses, el dinamismo económico hacia el cierre de 2026 dependerá en mayor medida del consumo interno y el sector servicios. De cara a 2027, el consenso del mercado advierte que el sector industrial volverá a fungir como catalizador únicamente bajo dos condiciones: que se materialicen las obras de infraestructura energética y que se disipe la incertidumbre comercial en Norteamérica.

En conclusión, el freno industrial de septiembre requiere de cautela y disciplina financiera. Mientras se aclara el panorama comercial en Norteamérica y avanzan los proyectos energéticos, las empresas deberán priorizar la liquidez, la eficiencia interna y la inversión en sectores resilientes por encima de una expansión agresiva.

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