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Un tipo le contó a otro: "Anoche vi a tu esposa en una fiesta del Nasty Club". "No puede ser -opuso el amigo-. Me avisó que iba a ver a su mamá". "Te digo que la vi -insistió-. Estoy seguro de que era ella". "A ver -preguntó el marido-. ¿Cómo iba vestida?". "No lo sé -respondió el tipo-. Llegué cuando ya todos se habían desvestido, y me salí antes de que se volvieran a vestir"... En el atestado Bar Ahunda un hombrecito enclenque, delgaducho y escuchimizado pintó con gis una raya en el suelo y proclamó con voz altisonante: "¡Ningún cabrón se atreva a pasar esta raya, o se las verá conmigo!". Un hombrón hercúleo y de estatura gigantea se puso en pie y cruzó la raya. Dijo el hombrecito: "¡Ningún cabrón se atreva a pasar esta raya, o se las verá con nosotros! ¡Ya somos dos!"... Daifina, joven mujer de curvilíneas formas, fue a visitar a su abuelita después de dos años de no verla. Lucía un vestido que por arriba se veía hasta abajo y por abajo se veía hasta arriba; traía medias de malla; zapatos rojos de tacón aguja; bolsa de lentejuelas y chaquira; una boa de plumas anaranjadas, e iba maquillada estrepitosamente. Llamó a la puerta y la abrió la abuela. Su expresión al ver a su nieta fue de azoro. Le preguntó Daifina, divertida: "¿Qué pasa, abuela? ¿Soy o me parezco?". "Ay, hija -respondió con pesaroso acento la abuelita-. A mí se me hace que eres"... El reverendo Rocko Fages, pastor de la Iglesia de la Quinta Venida -no confundir con la Iglesia de la Quinta Avenida, que permite a sus feligreses cumplir solamente cinco de los 10 mandamientos, a escoger-, dijo el sermón dominical, y declaró que irían al Cielo quienes se hallaran sin pecado y estuvieran al corriente en el pago de sus contribuciones a la iglesia. Seguidamente les pidió a los asistentes: "Pónganse de pie los que quieran irse al Cielo". Se levantaron todos, menos Ginebrio, el borrachín de la congregación. "Hermano -le preguntó el pastor, ceñudo-. ¿No quieres ir al Cielo?". "Sí, reverendo -contestó el beodo-. Pero hasta el siguiente viaje. Éste ya va muy lleno"... Sir Grossrump perdió el oído a consecuencia de haber estado demasiado cerca del cañón que disparó 175 cañonazos en la celebración del aniversario de la Reina Victoria. Durante un viaje por ferrocarril coincidió en el compartimiento con un caballero igualmente británico, a juzgar por la indiferencia flemática con que miraba todo a su alrededor. Le pidió sir Grossrump a su hijo: "Pregúntale de dónde es". Le informó el muchacho: "Dice que es de Lowassburg". Resultó que de ahí era la esposa de sir Grossrump. Le pidió a su hijo: "Pregúntale si conoció a Harlotta Freebed. Ése era su nombre de soltera". "¿Que si la conocí? -contestó el pasajero-. ¿Quién no conoció a Hotlips Harlotta? Todos los hombres del pueblo pasamos por ella. Era la mujer más liviana no sólo de las islas, sino también del continente, y me atrevo a pensar que de todo el imperio de Su Majestad". El muchacho le gritó a su papá: "Dice que no la conoció"... La mujer de don Hamponio, el malandro de la esquina, le pidió un anillo de brillantes. Don Hamponio quebró con un ladrillo el cristal de una joyería, robó el anillo y se lo dio. Luego la mujer le pidió una bolsa de marca. Con otro ladrillo el maleante se lo consiguió. A continuación le pidió un collar de perlas. Don Hamponio se enojó: "¿Acaso crees que los ladrillos se dan en árboles?"... "Aprende a cocinar, Florila -le aconsejó la señora a su hija-. El camino para llegar a un hombre es el estómago". "No necesito aprender cocina, mami -dijo la muchacha-. Yo conozco otro caminito más abajo". FIN.