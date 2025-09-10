En México, el huachicol, robo y comercio ilegal de combustibles, no es sólo un delito de bandas locales con vinculos nacionales; sino que es uno de los problemas estructurales que reflejan la fragilidad del Estado frente a la corrupción, crimen organizado y precariedad laboral en la que viven amplias sectores sociales en diferentes regiones del país. Se trata de una situación que pone en evidencia fallas institucionales, abuso de poder, desigualdad y, por supuesto, riesgos graves para la seguridad nacional y la vida cotidiana de millones de personas en México.

El huachicol debe entenderse como un problema de seguridad nacional y social, más que como un simple asunto de delito económico, y por tanto requiere una política pública integral que trascienda la aplicación de operativos militares. Según datos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Reguladora de Energía, las pérdidas por huachicol se estiman en decenas de miles de millones de pesos anuales. Este saqueo del combustible ha alcanzado tal grado de organización que existen redes que van desde la ordeña de ductos hasta sofisticados esquemas de distribución, con participación de funcionarios corruptos, trabajadores de Pemex, funcionarios municipales y grupos del crimen organizado. Al mismo tiempo, pequeñas comunidades han encontrado en la venta y traslado de combustible una fuente de ingreso, al considerar limitada o insuficiente la oferta de empleos dignos.

Por lo que si se trata únicamente como un asunto policial o de seguridad, el huachicol seguirá reproduciéndose. ¿Por qué? Porque no se elimina de raíz el problema: la combinación de corrupción y condiciones de pobreza. Criminalizar únicamente a quienes participan en la cadena, sobre todo en la base de las comunidades, se olvida que el huachicol es también una salida económica frente a la falta de oportunidades laboraes. La experiencia internacional muestra que fenómenos similares -como la extracción ilegal de petróleo en Nigeria o el contrabando de cigarrillos en Europa del Este- son casi imposibles de erradicar con pura fuerza coercitiva. Donde ha habido avances, se han combinado estrategias de inclusión social, combate a la corrupción y fortalecimiento económico local, además de la acción policial. Algo similar debería aplicarse en México: reforzar mecanismos de control en Pemex, castigar a funcionarios corruptos y detonar polos de empleo donde hoy existe la economía del robo de combustible.

Es cierto que no existe una solución mágica ni inmediata. Sería ingenuo creer en la erradicación total del huachicol en pocos años, dado lo extendido y rentable del negocio. Sin embargo, sí puede reducirse de manera significativa si se enfrenta como un asunto integral: social, económico e institucional. Quienes sostienen que basta con seguir cerrando ductos y desplegando más militares olvidan dos aspectos fundamentales: primero, que las fugas e incluso las explosiones, como la trágica de Tlahuelilpan, Hidalgo, en 2019- afectan directamente a comunidades vulnerables, no a los grupos criminales. Segundo, el endurecimiento exclusivo de la represión puede aumentar la violencia local, sin terminar con el huachicol. Por tanto, insistir en lo mismo puede traer más costos humanos que beneficios tangibles.

En conclusión: El huachicol es una expresión de cómo conviven pobreza, corrupción y crimen organizado en México. Pensarlo únicamente como “robo de gasolina” es simplificarlo; en realidad, lo que está en juego es el control del gobierno sobre sus recursos estratégicos y la posibilidad de ofrecer alternativas de vida digna a miles de familias que hoy lo ven como una fuente de ingresos económicos. Si el gobierno quiere avanzar, debe dejar atrás la visión reduccionista de militares vigilando ductos y pasar a un enfoque integral: empleo digno, combate a la corrupción en Pemex, justicia contra los funcionarios corruptos y desarrollo comunitario local. De lo contrario, el huachicol seguirá siendo no sólo un negocio rentable para unos cuantos, sino también una herida social abierta para México. Próxima colaboración: 24 de septiembre de 2025.

