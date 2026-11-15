La ciencia forense viaja al pasado remoto

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En un extenso informe publicado en 1934, el arqueólogo británico Leonard Woolley describe los descubrimientos realizados en la antigua ciudad sumeria de Ur, en el actual Irak, durante las excavaciones llevadas a cabo en la década de 1920. En su momento, estos hallazgos compitieron por la atención del público con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, realizado por Howard Carter en 1922.

Woolley dedicó varios años de trabajo a la excavación del Cementerio Real de Ur, donde descubrió más de 2,000 tumbas. Entre ellas, identificó 16 como tumbas reales, basándose tanto en la riqueza y calidad de los objetos encontrados como en las evidencias de los rituales funerarios que acompañaron los enterramientos. Estas tumbas han sido datadas entre 2600 y 2450 a. C.

Un caso particularmente notable es la tumba PG 1237, donde Woolley descubrió la llamada "Gran fosa de la muerte", en la que fueron encontrados 74 acompañantes, que continuarían sirviendo al personaje real más allá de su muerte: seis hombres y 68 mujeres, ataviadas con elaboradas vestimentas y dispuestas en cuatro filas alrededor de un conjunto de instrumentos musicales.

Estos hallazgos llevaron a Woolley a plantear la hipótesis de que los acompañantes del rey se habían suicidado mediante la ingestión de veneno. Según relata el propio arqueólogo, esta interpretación había sido sugerida inicialmente por su esposa y terminó por convencerlo debido a un detalle que consideraba significativo: "...en todas las tumbas reales halladas posteriormente, aparece una pequeña copa". Woolley señala, además, que en la tumba PG 1237 se encontró una gran vasija de cobre, que, según su interpretación, habría servido como recipiente del cual las mujeres llenaron sus copas.

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La hipótesis de Woolley, sin embargo, fue cuestionada por un artículo publicado en 2011 en la revista "Antiquity". Un grupo de investigadores encabezado por Aubrey Baadsgaard, de la Universidad de Pensilvania, analizó mediante tomografía computarizada dos de los cráneos originales y encontró evidencias de traumatismos que apuntaban a una muerte violenta. De acuerdo con los autores: "Las víctimas participaron en un complejo ritual funerario durante el cual fueron abatidas con un instrumento afilado, sometidas a calor, embalsamadas con mercurio, vestidas y dispuestas ceremonialmente en hileras". Se trata de una interpretación muy diferente de la propuesta por Woolley, basada en la hipótesis del suicidio colectivo, pero no por ello menos escalofriante.

Determinar la causa de la muerte de una persona ocurrida hace cinco mil años no es, por supuesto, una tarea sencilla. Requiere técnicas analíticas sofisticadas que no estaban disponibles en la época de Woolley. Un problema semejante, en el caso de Egipto, es abordado en un artículo publicado el pasado 5 de agosto en la revista "Frontiers in Environmental Archaeology", por Roselyn Campbell, de la Universidad Purdue, en Estados Unidos.

Campbell parte de una observación: que los trabajos arqueológicos realizados en Egipto y Nubia se han concentrado tradicionalmente en el ajuar funerario y el contexto de los enterramientos como elementos fundamentales para su interpretación. A ello se suma que muchas excavaciones históricas no contaron con especialistas en anatomía humana como integrantes permanentes de sus equipos. Ante esta situación, Campbell se propuso examinar cómo los avances en las investigaciones forenses y bioarqueológicas permiten reinterpretar las colecciones arqueológicas excavadas durante los últimos siglos y, al mismo tiempo, modificar nuestra comprensión de las sociedades del antiguo Egipto y Nubia.

Campbell centra su estudio en los complejos funerarios de Abidos, en el Alto Egipto, que datan del periodo comprendido entre 3078 y 2900 a. C. En estos complejos, funcionarios de la corte y artesanos fueron enterrados en tumbas asociadas a las de los gobernantes. Como señala Campbell, a principios del siglo XX los arqueólogos interpretaron estos enterramientos como una posible evidencia del sacrificio de funcionarios y servidores para acompañar a sus gobernantes en la muerte. Sin embargo, la ausencia de indicios de traumatismos físicos que pudieran haber causado la muerte dio lugar a un debate sobre la existencia de esta práctica en el antiguo Egipto.

Los complejos funerarios de Abidos fueron excavados durante la década de 1920 por el arqueólogo británico Flinders Petrie, una de las figuras más destacadas de la arqueología de su tiempo. Aunque sospechaba que los funcionarios habían sido sacrificados para acompañar a sus gobernantes en la muerte, no logró encontrar evidencias que respaldaran esta hipótesis. Campbell, en cambio, mediante el empleo de técnicas actuales, encontró no solo indicios de lesiones en el cráneo que probablemente se produjeron alrededor del momento de la muerte, sino también razones para pensar que los excavadores originales pudieron haber observado esas mismas lesiones, aunque las interpretaron como daños ocurridos después de la muerte.

Y, como colofón, el estudio señala que Petrie recubrió algunos de los cráneos con gruesas capas de parafina, en un intento por preservar su integridad al manipularlos y trasladarlos. Paradójicamente, este procedimiento terminó por ocultar ciertos detalles de la superficie ósea y dificultar su análisis posterior.