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El 7 de noviembre de este año, hace 14 días, argumenté en este espacio que la educación básica pública, que imparte el Estado, a pesar de lo que dicen las leyes, no es gratuita, dado que por la vía de cuotas "voluntarias", las familias aportan recursos para que la escuela funcione. A esto, se añaden otros gastos asociados a la educación que no son pocos (útiles escolares, material para tareas y las clases, aportaciones para los festivales o cuotas especiales para reparar los baños).

Que algo sea gratuito no admite grados: es o no es. Si implica aportar recursos, aunque sea un peso, pasa a ser barata.

Ahora el tema es si es costosa o muy accesible. Aclaro que no entenderé lo caro o no en términos absolutos, es decir, comparando simplemente cantidades (si algo cuesta 5 mil pesos es más caro que si tengo que pagar 3 mil), sino poniendo en relación la magnitud del gasto educativo como proporción del ingreso total de los hogares (si el ingreso del hogar es de 100 mil pesos al mes, 5 mil significa el 5%; cuando lo que se reúne como ingreso total mensual es de 30 mil pesos, 3 mil representan el 10%: el doble: le cuesta más a esa unidad doméstica, aunque 3 mil pesos sea menor a 5 mil).

Así concebidas las cosas, en no pocas ocasiones la educación pública es más cara que la privada, y el gasto educativo de los más pobres, que asisten a planteles públicos, es mucho mayor que el de los más acaudalados que, en general, pagan servicios de educación privada. Parece mentira, pero la paradoja se resuelve si se relaciona gasto con recursos.

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En una familia en que los ingresos anuales suman 72 mil pesos (6 mil al mes), si un hijo asiste a la escuela pública "gratuita", implica desembolsar, cada año, por cuotas, aportaciones, desayunos y gastos aledaños al proceso escolar, aproximadamente 10 mil pesos: el 14% del total. Si en otra se acumula un millón 900 mil pesos anuales (190 mil al mes), y un hijo va a la escuela privada pagando 10 mil pesos mensuales por colegiatura e inscripción (120 mil al año) y se añaden 30 mil por otros gastos, el total es de 150 mil pesos: representa el 7.8% del total.

La más barata en cantidad, resulta casi el doble de costosa en relación con los ingresos totales. ¿Le parece que es falso?

Estos cálculos los hace este escribidor consultando a distintas familias, pero una fuente mucho más confiable, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), del INEGI, el 31 de agosto de 2026, reportó que el decil (el 10%) más pobre del país, destina 14% de sus ingresos al pago de productos y servicios escolares, mientras que el decil más rico, el 7%. La mitad si se mira de un lado, o el doble si se observa del otro.

Entonces, lo supuestamente gratuito resulta más caro que lo que no lo es, si se toma en cuenta la desigualdad del ingreso. Las becas, parte importante de los programas sociales, orientadas a resolver las causas como dice la actual administración, atenúan este problema, pero tienen un riesgo: que la beca sea para pagar parte de las cuotas "voluntarias" y otros gastos.

Como se puede apreciar, el tema de la supuesta gratuidad permite sostener que la escuela, en México, no reduce la desigualdad: la amplifica, pues, para colmo de males y en paralelo al diferencial del gasto relativo en educación, los más pobres asisten a escuelas menos avitualladas.

Ante esto, lo que se pone a la vista es una política pública lejana a la justicia: es un asunto de ética social que lleva décadas ocurriendo en el país. ¿Hasta cuándo?

*Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México

mgil@colmex.mx / @ManuelGilAnton

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