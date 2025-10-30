La piñata del AIFA

“Algunos aeropuertos te hacen

sentir mejor, pero otros te hunden

el corazón y no puedes esperar

a salir de ellos”.

Norman Foster

Pues sí, nos cancelaron, y no solamente vuelos del AIFA a Estado Unidos, sino también algunos del aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos pagando otra vez el precio de las ocurrencias del expresidente López Obrador.

Su primera gran ocurrencia fue cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Lo hizo en 2018, aun antes de tomar posesión como presidente. El cierre del proyecto tuvo un costo de cuando menos 331 mil millones de pesos, que seguimos pagando a través de la tarifa de uso de aeropuerto (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Hay que sumar el costo de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 74,535 millones de pesos, según Hacienda.

El AIFA se hizo para aliviar el congestionamiento del AICM, pero esto nunca ocurrió. Como los pasajeros no querían trasladarse hasta Santa Lucía para tomar un vuelo, López Obrador forzó a las aerolíneas a mudar operaciones al AIFA. Redujo de manera unilateral las operaciones del AICM y ordenó que los vuelos de carga se trasladaran al AIFA. Esto significó mayores costos y problemas de logística para aerolíneas y pasajeros. El mismo Andrés Manuel, sin embargo, solo voló del AIFA una vez, en febrero de 2023.

El gobierno de Estados Unidos ha respondido con sanciones a México. Primero canceló la exención de monopolio de la alianza entre Aeroméxico y Delta, lo cual obligará a desvincular ambas aerolíneas y tendrá un impacto especialmente negativo para Aeroméxico. Este 28 de octubre, el secretario de transporte Sean P. Duffy prohibió una serie de vuelos desde el AIFA y el AICM a Estados Unidos. En un comunicado señaló: «México ha cancelado ilegalmente y congelado vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años sin consecuencia. Hasta que México detenga los juegos y cumpla con sus compromisos, continuaremos haciéndolos responsables”. Duffy está ordenando, además, una prohibición a las aerolíneas mexicanas para transportar carga en vuelos de pasajeros a Estados Unidos, la cual se aplicaría 108 días después de la entrada en vigor de estas medidas.

La presidenta Sheinbaum respondió ayer: “No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte. No vaya a ser que haya un interés de otro tipo. Puede ser un interés político, puede ser un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses.. México no es piñata de nadie, a México se le respeta”. Pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente que busque al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Transporte, Duffy, para revisar la decisión, que según ella “no tiene ningún fundamento”.

Qué bueno que la mandataria afirme que México no es piñata. El problema es que AMLO se vistió de piñata cuando, sin sustento técnico, canceló el NAIM para construir el AIFA. Las consecuencias las estamos pagando las aerolíneas y los usuarios de un AICM saturado, al que se le han cortado vuelos de manera arbitraria, pero también los de un AIFA lejano y con poca o nula interconexión.

El mayor costo para México ha sido perder la oportunidad de contar con un hub internacional, un centro de conexiones, en el NAIM. Este habría atraído vuelos de toda Norteamérica, habría multiplicado los pasajeros que se quedaran algunos días en México y habría creado decenas de miles de empleos bien pagados. Este fenómeno lo estamos viendo hoy en Türkiye con el nuevo aeropuerto de Estambul. En lugar de eso, tenemos dos malos aeropuertos que en vez de resolver problemas nos están generando un pleito con Washington.

Ceder

Una vez más el gobierno cedió a la extorsión. Tras los bloqueos de carreteras, aceptó aumentar los subsidios al maíz y legalizar la extracción de agua de pozos agrícolas para el negocio de las pipas. El mensaje es: ¿Quieres dinero o privilegios? Bloquea una carretera.

