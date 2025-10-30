“Uno no sólo tiene la capacidad de percibir

el mundo sino también la capacidad de alterar

la percepción que uno tiene del mismo;

Más simplemente, uno puede cambiar las cosas por la manera en que las mira”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tom Robbins.

La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana “ENSU” del INEGI, realizó la publicación del tercer trimestre del año, que siempre pasa de noche. La inseguridad de una ciudad se puede percibir, como -un vaso medio lleno o medio vacío-.

Me explico, la problemática criminal se “analiza” desde dos perspectivas: La primera, que le llaman objetiva, es la que tiene que ver con la incidencia delictiva que sucede en una ciudad (número de delitos que son denunciados ante el MP); y la subjetiva, que contiene elementos como la percepción de inseguridad y el miedo al delito sentido y percibido en lo personal o en lo general. La autoridad verá el vaso medio vacío, sí en su ciudad solo se denunció una violación sexual en el mes y una parte de las mujeres de la sociedad, advertiría el vaso medio lleno, ante el impacto afectado del bienestar, calidad de vida y sobre todo las relaciones interpersonales de hechos no denunciados de ataques sexuales y percibe que podía ser victimizada en un futuro.

Por eso en México, el 63% de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro. El 68.2% de las mujeres se sienten más inseguras.

Las sociedades forman estructuras emocionales o sentimentales y el Facebook dice ENSU, junto con noticieros en TV y comunicación personal en el entorno de la vivienda, son las formas de conocimiento de la mayoría de las personas de la inseguridad, ojo, haya o no, denuncia al MP.

Así, los ciudadanos empiezan a abordar la percepción o sensación de inseguridad, la percepción del peligro o del riesgo, la alarma social, su enojo y la preocupación por la delincuencia violenta, facilitando el temor al delito o miedo al crimen.

A todo esto, acá ¿cómo vamos? Las ciudades de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, en cuanto a percepción de inseguridad en áreas urbanas de interés. Los potosinos hoy tienen una percepción de inseguridad de un 70.9% con respecto al año pasado que se percibía la inseguridad en un 68.5% para este año subió la percepción de inseguridad, por arriba de la media nacional que es de 63.0%.

Lo que cierra la pinza, además, es que los citadinos no tienen confianza en las policías preventivas municipales, que son las peores evaluadas y reprobadas con un 49.8%.

TAPANCO: ¿Se puede mejorar la percepción de inseguridad? San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, mejorarían la percepción de inseguridad, sí como dicen los expertos del tema, entendieran las siguientes teorías: De la victimización, de la vulnerabilidad física, de la vulnerabilidad social y por ultimo la teoría de las incivilidades, esta ultima no tiene mucha ciencia, más que voluntad política y aplicarse y emplear el presupuesto.

“Diseño urbano e identificaciones sociodemográficas, la interacción entre las personas y un entorno urbano deteriorado configuran una percepción de desorden o incivilidad que aproxima el nivel de delincuencia (los lugares oscuros o a “dos velas”, espacios abandonados, construcciones descuidadas o en abandono, infraestructura urbana deteriorada, ausencia o deficiencia de patrullaje policial, desconfianza en las instituciones de seguridad, basura en la vía pública, vandalismo, grafitis, pandillas motorizada o no, personas en estado de ebriedad o drogados, prostitución, zonas de antros y rojas sin control, vecinos ruidosos o presencia de vagabundos con enfermedades mentales, etc.).”.

X @fraciscosoni