La transparencia radical en la moda. El pasaporte digital de producto (DPP) es el nuevo poder del consumidor informado

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Históricamente la industria de la moda que se ha distinguido por su falta de transparencia, hoy se enfrenta a un nuevo reto: la completa trazabilidad de la cadena de suministro. Este cambio se produce principalmente por las nuevas regulaciones en la UE (EU 2024/1781) para la regulación del ecodiseño en productos (ESPR), y también por la transformación del comportamiento del consumidor, quien ahora demanda a la industria de la moda la responsabilidad ética de reducir el impacto social y ambiental negativo causado por décadas de sobreproducción.

Publicar informes de sostenibilidad, declaraciones greenwashing o etiquetas "eco", no es suficiente para el consumidor final; quien compra moda hoy está ampliamente informado, no se limita a elegir por precio o diseño, investiga, compara y principalmente se cuestiona todo. Lo que el consumidor pide es: poder verificar quién fabrica la prenda, de dónde vienen los materiales, cuánta energía y cuánta agua utiliza el proceso, cuál es la huella ambiental, a esto se conoce como "transparencia radical", una apertura casi total sobre cómo se hacen las cosas y qué pasará con ese producto al final de su vida útil, esto nos lleva a promover el diseño consciente y la economía circular.

En México se mide con el Índice de Transparencia de la Moda, que consiste en el análisis de más de 200 variables sociales y ambientales: derechos laborales, impacto climático y uso de recursos entre otras.

Empresas como EZ Lab México, están desarrollando soluciones con blockchain y etiquetas digitales para rastrear productos, estas tecnologías son la base del pasaporte digital de producto. (EZ Lab Blockchain solutions, 2024)

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El Pasaporte Digital del Producto (DPP) es una herramienta que permite a los consumidores acceder a información detallada sobre cada etapa del ciclo de vida del producto incluyendo el abastecimiento, la composición de materiales, los procesos de fabricación, el origen de las materias primas, la huella de carbono de cada artículo y su reciclaje o reutilización, contribuyendo así a la economía circular; funciona como un código digital —un QR o NFC— que cualquier persona puede escanear para conocer el ciclo de vida del producto. (BOF, 2025)

La transparencia radical, no es exclusiva de las empresas, ya que los consumidores informados exigen acceso a la trazabilidad completa de la cadena de suministro y toman decisiones de compra no solamente basados en el precio o el diseño, sino también en la ética y el impacto ambiental de los productos, con lo que tienen el poder de premiar o penalizar a las marcas según su nivel de honestidad. (BOF, 2026)

Si bien el DPP es una iniciativa europea, su impacto será mundial. Las marcas mexicanas y latinoamericanas que exportan a la UE deben adaptarse a estas regulaciones, siendo esta una oportunidad única para adelantarse a los acontecimientos y posicionarse como líderes en transparencia.

En México, el uso de DPP aún es mínimo, los resultados muestran que la industria de la moda mexicana aún está lejos de cumplir estos estándares. La pregunta final es: ¿cuánto tiempo más el mercado global y los consumidores informados permitirán a la industria de moda mexicana el no hacerlo?

Dr. Vicente Narváez: doctor en Dirección Internacional de Empresas. Profesor de la Escuela de Negocios en el área de Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí.