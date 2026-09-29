Leviatán: Agenda y debate público

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Sin duda alguna, cualquier político con cabeza fría, estrategias claras, comunicación eficiente, trabajo electoral y territorial previo, narrativa fresca que proyecte las razones por las que la MORENA ha ganado casi la totalidad de elecciones en el país en los últimos 8 años, el respaldo y apoyos del gobierno federal, aunque lo nieguen, y con la aprobación de desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum en promedio el 69.9%, estaría más que dispuesto a competir como su candidato, con amplia posibilidad de ganar la elección.

Relativamente, en San Luis Potosí el promedio de aprobación de la presidenta Sheinbaum es de los más "bajos", de acuerdo al estudio de agosto de 2026 de la casa encuestadora "Demoscopia", ya que ocupa el lugar 26 entre los 32 estados, con una aprobación del 65.9%, frente a los que menos aprobación tuvieron como Morelos con el 61.6% o Durango con el 62,1%, o en contraste, en los que tuvo su mayor calificación, como Quintana Roo, con el 76.6%, o Veracruz, con el 76.4%, situación que nunca, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto, en ningún sus dos primeros años de gobierno alcanzaron o si quiera llegaron a estar cerca, a diferencia del ex presidente López Obrador quien con sus respectivos altibajos sí alcanzó durante casi todo su sexenio, aunque al final de su segundo año, tuviera una caída en esta medición.

El pasado 22 de junio, MORENA abrió el proceso de registro para quienes quisieran ser "Coordinador estatal para la defensa de la transformación y de la soberanía nacional" en los 17 estados en los que habrá elección en 2027, quienes sin duda, a pesar del rimbombante título, serían de facto los precandidatos, con la débil y pobre argumentación siempre, de que "no serán candidatos, sino coordinadores", sin mencionar que podrían llegar a contar con todo el apoyo de la estructura y medios de ese partido, el posible uso de las delegaciones federales y la presencia territorial y electoral necesaria para realizar una amplia pre campaña en todos los municipios, de por lo menos cuatro o cinco meses antes de que, de acuerdo al marcos jurídico, se inicie legal y formalmente las pre campañas.

Ya con el respectivo individual registro, la comisión nacional de elecciones de MORENA, dirigida por la ahora fraterna Citlalli Hernández, se haría una revisión de los perfiles registrados, para seleccionar a quienes participarían en las encuestas que definirían quien sería el o la coordinadora en cada estado.

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Pero también, de forma estratégica o mañosa, ya que aunque siempre se habló de que la selección del Coordinador – "precandidato" sería a través de una encuesta, la convocatoria le daba potestad a las altas autoridades de MORENA, de elegirlo de otra forma, a través de la designación, argumentando que la idea era buscar al perfil más competitivo, sin establecer o mencionar en ningún momento, los indicadores que permitirían conocer los aspectos a calificar, personales, académicos, sociales, partidistas o de experiencia serían considerados para ser competitivo, ni definir un plan de trabajo público y específico que mostrara las actividades que deberían realizar en su momento. Simulación total.

En San Luis Potosí, de forma ilusa, por interés o por convicción, se inscribieron en el proceso de MORENA, 7 aspirantes, quienes cumplieron en fondo, forma y circunstancia los requisitos de la convocatoria, sobresaliendo la no inscripción de la presidenta estatal Rita Izalia Rodríguez, quien en ningún momento dejó de ser mencionada de ser designada como posible "coordinadora", quien desde su posición sigue realizando acciones con delegados y funcionarios federales, sin entender o no querer entender la diferencia entre su responsabilidad partidista y de no contaminar con su apoyo, presencia o promoción, el trabajo que bien, mal o a medias realice el gobierno federal en el estado.

Pero en esos giros inesperados y poco comprensibles de la política, después de la renuncia inesperada y poco clara de Gerardo Sánchez Zumaya a lo que él calificó: "su precandidatura por el PT"; el fin de semana pasado, corrió la versión, confirmada ayer por el comité ejecutivo nacional de MORENA de elegir como coordinador – "precandidato", sin haberse inscrito, a Eli Cesar Cervantes Rojas, maestro en educación primaria, integrante del SNTE y de la CNTE, fundador de MORENA en el estado, cercano al Zacatecano Ricardo Monreal, delegado federal de la SCT, en donde tuvo diversos señalamientos, entre otros, beneficiar con obra pública a constructores que a la vez podrían financiar campañas electorales de perfiles morenistas, con familiares cercanos que participaron en la protesta en el congreso del estado con daños en las instalaciones, dejando a un lado las pretensiones de quienes sí se inscribieron conforme la convocatoria, argumentando sin comprobar, que nadie de quienes sí se registraron, alcanzó como mínimo el 10% de las preferencias de una encuesta que hasta hoy, no es pública.

En su desempeño político, Cervantes Rojas fue senador a partir de mayo de 2021, en sustitución a Primo Dothé Mata, en un raro acuerdo previo, desde donde denunció al entonces candidato Ricardo Gallardo y lo criticó por la inseguridad ya como gobernador, terminando mal su gestión como senador al ser removido por aparecer en el padrón de deudores alimentarios, a partir de la Ley 3 de 3, con señalamientos de familiares cercanos de ser violento y no cumplir económica ni moralmente, después de mostrarse ante activistas como víctima de violencia y argumentar que: "los hombres tenemos una desventaja, frente a las mujeres", cuando es por violencia vicaria.

Con la ignorancia de que el estado tiene 59 municipios y no 58 como publicó MORENA en redes sociales y con la desfachatez del doble discurso, ofendiendo la inteligencia de los potosinos, en la protesta de Cesar Eli Cervantes, la presidenta nacional de MORENA, Ariadna Montiel señaló que: "La militancia de San Luis Potosí platicó, dialogó, se puso de acuerdo y llegaron a la conclusión de que él fuera el coordinador. ¡Habrase visto tal engaño!

Al final, Cervantes Rojas es el coordinador, pero podrían venir sorpresas de propios o extraños, de quién podrá ser al final él o la candidata de MORENA a gobernador que pudieran mostrarle, lo que muchos que sí se inscribieron, están viviendo.

Gracias por su lectura.