Estos son los 17 coordinadores de Morena rumbo a 2027

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San Luis Potosí, SLP. Morena concluyó la designación de sus 17 coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para las entidades que elegirán gubernatura en 2027.

En San Luis Potosí nombró a Elí César Cervantes Rojas.

La definición potosina tiene una diferencia frente a otras entidades: la dirigencia de Morena la presentó como resultado de un consenso entre sus liderazgos locales, no como el triunfo de Cervantes sobre otro aspirante en una encuesta.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, dijo que los participantes dialogaron y llegaron a un acuerdo; Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, señaló que por ahora no se contempla una coalición en San Luis Potosí.

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El Verde perfila a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Gallardo, mientras Morena ha colocado el rechazo al nepotismo entre sus criterios políticos para 2027.

Cervantes retomó ese mensaje al pronunciarse contra el uso del dinero, el clientelismo y los vínculos familiares para definir el futuro del estado. La coordinación no equivale todavía a un registro formal como candidato a gobernador.

Cervantes fue senador por San Luis Potosí tras la licencia de Primo Dothé Mata y posteriormente encabezó el Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la entidad. Ahora tendrá la tarea de articular la estructura territorial morenista, incluidos los próximos nombramientos distritales y municipales. En la presentación llamó a sumar a quienes participaron en el proceso interno y sostuvo que Morena puede competir con fuerza propia.

El desenlace en SLP contrasta con los acuerdos alcanzados en otros estados. En Baja California Sur, la coordinación quedó en manos de Manuel Cota Cárdenas, legislador vinculado al Verde, y en Nayarit fue designada Jasmine Bugarín Rodríguez, también de ese partido.

En Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar se impuso a Andrea Chávez Treviño, una de las aspirantes de mayor exposición nacional.

Los 17 perfiles designados son Nora Ruvalcaba Gámez, en Aguascalientes; Julieta Andrea Ramírez Padilla, en Baja California; Manuel Cota Cárdenas, en Baja California Sur; Pablo Gutiérrez Lazarus, en Campeche; Cruz Pérez Cuéllar, en Chihuahua; Rosa María Bayardo Cabrera, en Colima; Beatriz Mojica Morga, en Guerrero; Carlos Torres Piña, en Michoacán, y Jasmine María Bugarín Rodríguez, en Nayarit.

Completan la lista Clara Luz Flores Carrales, en Nuevo León; Santiago Nieto Castillo, en Querétaro; Eugenio "Gino" Segura Vázquez, en Quintana Roo; Elí César Cervantes Rojas, en San Luis Potosí; Imelda Castro Castro, en Sinaloa; Lorenia Iveth Valles Sampedro, en Sonora; Ana Lilia Rivera Rivera, en Tlaxcala, y Verónica Díaz Robles, en Zacatecas.

Entre los aspirantes que quedaron fuera de las definiciones figuran Tatiana Clouthier Carrillo, en Nuevo León; Milena Quiroga Romero, en Baja California Sur, y la propia Andrea Chávez, en Chihuahua.

Con los nombramientos cerrados, Morena enfrenta ahora la integración de quienes no obtuvieron las coordinaciones y la publicación de los resultados de sus encuestas, prometida por Montiel ante las inconformidades internas.