Prevén lluvias en SLP; Polo toca tierra en Baja California Sur

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San Luis Potosí, SLP. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pronosticó lluvias y tormentas puntuales durante la tarde de este martes 29 de septiembre, principalmente en la Huasteca y el Altiplano, mientras mantiene bajo vigilancia dos ciclones en el Pacífico: Polo y Rachel.

El reporte estatal de esta mañana identificó a Polo como huracán de categoría 3. Sin embargo, información posterior indica que el ciclón tocó tierra durante la madrugada en Baja California Sur como categoría 2, cerca de Las Barrancas. Tras cruzar la península, se prevé que avance hacia el golfo de California y afecte el sur de Sonora. Su zona de impacto directo se encuentra en el noroeste del país.

La tormenta tropical Rachel se desplaza frente a la costa del Pacífico mexicano, al oeste-suroeste de Acapulco. La CEPC señaló que vigila su posible aporte de humedad, aunque no anunció una trayectoria de impacto directo para San Luis Potosí.

Para las cuatro regiones potosinas, la imagen difundida por Protección Civil muestra el pronóstico del lunes 28, con una previsión para el martes: 30 °C de máxima y 16 °C de mínima en el Altiplano; 28 °C y 15 °C en la zona Centro; 30 °C y 20 °C en la zona Media; y 37 °C y 23 °C en la Huasteca. Esas cifras corresponden a la previsión publicada el día anterior, mientras que el aviso emitido hoy destaca la posibilidad de tormentas vespertinas en la Huasteca y el Altiplano.

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La dependencia también monitorea el posible ingreso de un frente frío por el noroeste del país durante la semana. Para reportar una emergencia, puso a disposición el WhatsApp 444 213 2858 y el 911.