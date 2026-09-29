Huracán "Polo" deja saldo blanco en BCS; se acerca a Sonora

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- El huracán Polo, categoría 2, impactó durante la medianoche en las inmediaciones de la localidad de Las Barrancas, municipio de Comondú, Baja California Sur, y dejó hasta el momento saldo blanco, informó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria detalló que, de acuerdo con el reporte de las 6:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional, el centro del ciclón se localizaba a 105 kilómetros de Loreto y a 145 kilómetros de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

Velázquez Alzúa señaló que "Polo" continuará desplazándose hacia las costas de Sonora, donde se prevé que toque tierra como huracán categoría 1 entre las 8:00 y 9:00 horas, posiblemente cerca de Guaymas.

Ante ello, Sheinbaum hizo un llamado a la población de Guaymas y sus alrededores a mantenerse resguardada.

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- Pese a categoría 1, hacen llamado a reforzar seguridad

"Un alertamiento a toda la población de Guaymas y alrededores por la llegada del huracán. Aun cuando es categoría 1, es importante resguardarse", señaló la Presidenta.

En Baja California Sur, la coordinadora nacional de Protección Civil destacó que la población atendió las recomendaciones de las autoridades y comenzó a resguardarse desde las 15:00 horas en sus domicilios y refugios temporales.

Precisó que alrededor de 700 personas fueron trasladadas a refugios y que, tras el paso del fenómeno, comenzarán a regresar a sus hogares durante este martes.

Hasta el momento, las afectaciones se concentran en anegaciones viales a nivel de banqueta, escurrimientos, encharcamientos, árboles y ramas caídas, sin interrupciones generalizadas en los servicios de electricidad y agua en Comondú, Mulegé y Loreto.

"Pasó el huracán y solamente ha dejado algunas anegaciones viales a nivel de banqueta, algunos escurrimientos y encharcamientos. Hay servicio eléctrico, servicio de agua", informó Velázquez.

Un total de 6 mil 827 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno participaron en las labores preventivas y de atención ante el paso del huracán.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció el respaldo de las instituciones federales y destacó la respuesta de la población de los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé.

"Se portaron extraordinariamente bien, siguieron las indicaciones", afirmó.

- Personas en albergues retornarán hoy a sus viviendas

El mandatario estatal confirmó que alrededor de 700 personas permanecieron en refugios y que este martes comenzará su retorno a sus viviendas.

Castro Cosío señaló que las lluvias provocadas por Polo no dejaron pérdidas humanas y que durante el día se realizará una evaluación de los posibles daños materiales.

"Podemos decirle que el paso del huracán en Baja California Sur nos ha dejado lluvias, pero no ninguna pérdida humana, que es lo más importante. Las cosas materiales las vamos a evaluar el día de hoy", expresó.

Velázquez Alzúa informó además que las autoridades mantienen comunicación permanente con el gobierno de Sonora para coordinar las acciones preventivas ante el impacto de Polo.

Por otra parte, indicó que la tormenta tropical Rachel continúa desplazándose paralelamente al territorio nacional y se interna hacia el océano Pacífico. Su centro se ubicaba a 430 kilómetros de Lázaro Cárdenas.

La coordinadora de Protección Civil adelantó que se realizará un recorrido con el gobernador de Baja California Sur para evaluar las afectaciones y determinar las acciones necesarias tras el paso del huracán.

Se degrada a huracán categoría 1 y se acerca a Sonora

De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua (Conagua), "Polo" se degradó a categoría 1 y continuará avanzando hacia el noroeste de México y se prevé que ingrese en territorio de Sonora, donde comenzará a debilitarse paulatinamente debido a su interacción con una vaguada en altura y el monzón mexicano.

Sin embargo, el sistema todavía generará fuertes rachas de viento, lluvias fuertes a torrenciales y oleaje elevado en estados del noroeste del país y en la península de Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la interacción de Polo con las condiciones atmosféricas favorecerá precipitaciones de intensidad considerable, por lo que se recomienda a la población de las regiones bajo influencia mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.

Los efectos de "Polo" se concentrarán principalmente en estados del noroeste de México, especialmente Sonora, donde se prevén lluvias y condiciones marítimas adversas.

- Tormenta tropical "Rachel"

La tormenta tropical "Rachel" se ubicará frente a las costas de Michoacán y ocasionará lluvias muy fuertes a torrenciales, además de fuertes rachas de viento en entidades del centro y sur del litoral del Pacífico mexicano.

"Rachel" también provocará oleaje elevado en las costas de las entidades bajo su influencia.

A estos sistemas se sumarán canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y una vaguada en altura, condiciones que favorecerán lluvias muy fuertes a intensas en la península de Yucatán y chubascos en regiones del norte, centro y oriente del país.

- Estados afectados por "Rachel"

"Rachel" tendrá influencia sobre entidades del centro y sur del litoral del Pacífico, particularmente frente a las costas de Michoacán.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes en Coahuila, Estado de México y Veracruz, mientras que otros estados del norte, centro y oriente del país podrían registrar chubascos debido a la interacción de los sistemas atmosféricos.

La población de zonas costeras deberá extremar precauciones ante el incremento del oleaje y las rachas de viento. También se recomienda mantenerse informada mediante los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil.