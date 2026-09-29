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Caen más implicados en el caso Ayotzinapa

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Caen más implicados en el caso Ayotzinapa
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      Ciudad de México.- En conferencia de prensa conjunta, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, anunciaron nuevas líneas de investigación técnicas y científicas que han permitido más detenciones de presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

      Pazarán detalló que se revisaron sábanas telefónicas y otros elementos que no habían sido tomados en cuenta, y hallaron evidencias de la vinculación de la funeraria El Ángel y el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, por lo que ya fueron aprehendidos los concesionarios Rodolfo "N" padre e hijo.

      Por su parte, Arturo Medina aseguró que el caso Ayotzinapa sigue siendo prioridad. Dijo que se han reanalizado millones de documentos y registros con nuevas herramientas para fortalecer investigaciones, abrir líneas y orientar búsquedas.

      Respecto a los militares, informó que se giraron 20 órdenes de aprehensión, 17 ya fueron cumplimentadas, dos aún no y uno obtuvo un amparo.

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