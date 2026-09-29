Inversión extranjera directa en México alcanza récord trimestral

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La inversión extranjera directa (IED) en México ascendió a 34 mil 968 millones de dólares durante el segundo trimestre de este año, un nivel récord para ese periodo, aunque la mayor parte de los recursos correspondió a la reinversión de utilidades de empresas que ya operan en el país.

Composición y crecimiento de la inversión extranjera directa

El Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México que la Secretaría de Economía remitió al Senado señala que el monto registrado entre abril y junio representó un incremento de 2.1 por ciento respecto al mismo trimestre de 2025, cuando se captaron 34 mil 265 millones de dólares.

El documento destaca que se trata del máximo histórico para un segundo trimestre desde que existe la medición.

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El principal componente de la IED fue la reinversión de utilidades, que concentró 30 mil 957 millones de dólares, equivalentes a 88.5 por ciento del total, con un crecimiento de 7.1 por ciento anual.

En contraste, las nuevas inversiones sumaron 2 mil 726 millones de dólares, 7.8 por ciento del total, mientras que las cuentas entre compañías representaron mil 285 millones, equivalentes a 3.7 por ciento.

Esta composición constituye uno de los principales elementos del reporte, debido a que el crecimiento de la IED estuvo sustentado principalmente en empresas extranjeras que ya tienen operaciones en México y decidieron mantener o ampliar sus recursos en el país, más que en la llegada de nuevos capitales.

Sectores beneficiados y distribución territorial

Por sectores, la industria manufacturera fue la principal receptora, con 13 mil 482 millones de dólares, equivalentes a 38.6 por ciento de la inversión total. Le siguieron los servicios financieros y de seguros, con 10 mil 150 millones de dólares y una participación de 29 por ciento; transportes, correos y almacenamiento, con 2 mil 650 millones; construcción, con 2 mil 371 millones, y minería, con mil 986 millones.

Dentro de la manufactura, cinco subsectores concentraron 75.1 por ciento de la inversión recibida por esa industria.

Destacó la fabricación de equipo de transporte, con 4 mil 692 millones de dólares; seguida por la industria química, con mil 951 millones; fabricación de equipo de computación y componentes electrónicos, con mil 801 millones; industria alimentaria, con 870 millones, y fabricación de productos metálicos básicos, con 815 millones.

Por país de origen, Estados Unidos se mantuvo como el principal inversionista, al aportar 48.2 por ciento de la IED registrada durante el trimestre. España ocupó el segundo lugar, con 14.2 por ciento; Canadá, el tercero, con 5 por ciento; Australia, 4.9 por ciento, y Alemania, 4.7 por ciento.

En conjunto, las cinco principales economías de origen concentraron 76.9 por ciento de los flujos.

La concentración también se observó a nivel territorial.

La Ciudad de México recibió 48.2 por ciento de la IED, seguida por Nuevo León, con 10.6 por ciento; Estado de México, con 6 por ciento; Baja California, con 5 por ciento, y Jalisco, con 4 por ciento. Estas cinco entidades concentraron 73.9 por ciento de los recursos.

El informe señala que, pese a esta concentración, el resto de las entidades federativas captó 26.1 por ciento de la inversión, con incrementos relevantes en algunas entidades, entre ellas Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En el contexto internacional, la Secretaría de Economía sostiene que México conserva una posición relevante como plataforma para la expansión de cadenas globales de valor, particularmente en manufactura, infraestructura económica y modernización productiva.

El documento vincula este comportamiento con la integración de América del Norte y con la reconfiguración de las cadenas de suministro.