Hallan cadáver de otra mujer en Sudáfrica
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Johannesburgo.- El cuerpo de otra mujer asesinada fue hallado en Sudáfrica, informó la policía el lunes, con lo que sube a 11 la cifra de víctimas en medio de temores de que se trata de un asesino en serie.
El cuerpo fue hallado en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, donde se han encontrado restos de otras mujeres desde julio. La víctima más reciente fue descubierta en Springs, que forma parte de Ekurhuleni, por una empresa de seguridad privada que patrullaba la zona.
La policía comenzó a investigar después de que en julio y agosto se encontraran los cuerpos de tres mujeres a una distancia de unos 7 kilómetros entre sí dentro de Ekurhuleni.
El hallazgo de seis cuerpos en 10 días en Ekurhuleni este mes incrementó los temores sobre un asesino o asesinos en serie.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El descubrimiento más reciente se produjo un día después de que se encontrara cerca del municipio de Tembisa otro cuerpo de una mujer que parecía haber sido asesinada violentamente. La policía difundió pocos detalles sobre el décimo cuerpo, que fue hallado temprano el sábado, y no ha identificado a la víctima.
Se alega que, tras el homicidio, el sospechoso huyó a Tzaneen, en la provincia de Limpopo, que está a casi 400 kilómetros del lugar donde se descubrió el cuerpo de la mujer. Fue arrestado la noche del sábado, el mismo día en que se encontró el cuerpo de la mujer.
no te pierdas estas noticias
León XIV tendrá estatua de 14 metros en Perú por visita papal
AP
La obra fue financiada por Caja Huancayo y busca destacar la llegada del papa a Perú.
EEUU revoca visas a 27 funcionarios latinoamericanos por corrupción
AP
La administración Trump revocó visas a funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por acusaciones de corrupción.
SpaceX lanza Starship en Texas para misión Artemis de la NASA
AP
El cohete Starship transportó 26 satélites Starlink y realizó un vuelo orbital acortado por seguridad.