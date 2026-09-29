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Hallan cadáver de otra mujer en Sudáfrica

Por AP

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Hallan cadáver de otra mujer en Sudáfrica
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      Johannesburgo.- El cuerpo de otra mujer asesinada fue hallado en Sudáfrica, informó la policía el lunes, con lo que sube a 11 la cifra de víctimas en medio de temores de que se trata de un asesino en serie.

      El cuerpo fue hallado en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, donde se han encontrado restos de otras mujeres desde julio. La víctima más reciente fue descubierta en Springs, que forma parte de Ekurhuleni, por una empresa de seguridad privada que patrullaba la zona.

      La policía comenzó a investigar después de que en julio y agosto se encontraran los cuerpos de tres mujeres a una distancia de unos 7 kilómetros entre sí dentro de Ekurhuleni.

      El hallazgo de seis cuerpos en 10 días en Ekurhuleni este mes incrementó los temores sobre un asesino o asesinos en serie.

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      El descubrimiento más reciente se produjo un día después de que se encontrara cerca del municipio de Tembisa otro cuerpo de una mujer que parecía haber sido asesinada violentamente. La policía difundió pocos detalles sobre el décimo cuerpo, que fue hallado temprano el sábado, y no ha identificado a la víctima.

      Se alega que, tras el homicidio, el sospechoso huyó a Tzaneen, en la provincia de Limpopo, que está a casi 400 kilómetros del lugar donde se descubrió el cuerpo de la mujer. Fue arrestado la noche del sábado, el mismo día en que se encontró el cuerpo de la mujer.

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