Hallan a joven ejecutado en carretera de Tamuín

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TAMUÍN.- Un adolescente fue encontrado sin vida y con heridas producidas por arma de fuego, en la carretera Tamuín-Estación Las Palmas. El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cerca de la cementera, donde personas que transitaban por el sector observaron a un hombre tendido y con manchas de sangre, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades. Elementos de distintas corporaciones de seguridad, así como personal militar, se trasladaron al sitio y confirmaron que el joven ya no tenía signos vitales.

El occiso fue identificado como Carlos Fernando "N", quien tenía 17 años de edad, y vivía en este mismo municipio.

El área fue acordonada para evitar la alteración de posibles indicios y posteriormente se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, autoridad encargada de realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para tratar de esclarecer el crimen.

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