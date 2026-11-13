Luis Gutiérrez deja Wine Advocate

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"El vino necesita volver a creer en sí mismo" dice en conversación telefónica Luis Gutiérrez, el crítico y autor español que calificó el vino hispanoamericano y español durante 13 años para Robert Parker.

Ningún cambio en el mundo del vino se produce de un día para otro, con excepción de los de personal. La trayectoria de Luis Gutiérrez como responsable de las regiones citadas en The Wine Advocate permite observar uno de esos otros procesos: el desplazamiento de una cultura del vino dominada por determinados estilos, puntuaciones y referencias internacionales hacia otra que reivindica el origen, la identidad y el trabajo de quienes hacen posible cada botella. Dicho de una manera más clara, el desplazamiento de un tipo de vino "parkerizado" (muscular, concentrado y globalizado) al vino balanceado, más equilibrado, elegante y particular.

Gutiérrez sostiene que él no tuvo que ver en esa transformación, más bien que le correspondió contarla. La distinción es importante. La crítica puede orientar, descubrir y amplificar determinadas voces, pero difícilmente puede inventar aquello que no existe ni, en este caso, meterse a productor. Su influencia, cuando se ejerce con independencia, consiste en reconocer el valor de proyectos que hasta entonces permanecían fuera del radar de los mercados y de los consumidores.

Quizá por eso resulta tan significativa su insistencia en que Robert Parker nunca condicionó sus preferencias. En una industria donde dos puntos pueden modificar la percepción comercial de una etiqueta, reivindicar la libertad de criterio no es un asunto menor. La puntuación tiene un poder evidente, pero también un riesgo: convertir una opinión en una especie de sentencia y hacer que el consumidor confunda la valoración de un crítico con una verdad definitiva. Luis otorgó en su carrera 100 puntos a casi 70 etiquetas españolas, cuando antes de su gestión se contaban con los dedos de una mano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El vino, sin embargo, difícilmente admite la simplificación de los puntajes. Es el resultado de un lugar, de un año y de innumerables decisiones humanas. Entenderlo exige mirar más allá de la copa: conocer los suelos, observar las viñas, escuchar al productor y comprender las circunstancias que determinan cada elaboración. No se trata de sustituir la cata por el relato, sino de reconocer que ambos son necesarios para apreciar lo que verdaderamente distingue a un vino. Esto ha sido uno de los fundamentos del trabajo de Luis.

Esa búsqueda de identidad ha significado reconciliarse con lo propio. Y eso al español le cuesta, como nos cuesta a los mexicanos. Variedades como la garnacha o la bobal, durante años relegadas frente a otras consideradas superiores, hoy forman parte de algunos de los proyectos más interesantes de España. El cambio no ha sido exclusivamente técnico; ha sido, ante todo, cultural. Consiste en dejar de buscar fuera una legitimidad que también puede encontrarse en los propios pueblos, viñedos y tradiciones.

Pero esta evolución convive con una realidad mucho menos alentadora. El descenso del consumo, la presión sobre los productores, la burocracia y la dificultad para remunerar justamente el trabajo agrícola dibujan un panorama que no puede resolverse únicamente con mejores vinos. La transición del volumen a la calidad exige decisiones económicas y políticas, pero también una revisión de la manera en que se distribuye el valor dentro de la cadena.

Hay una advertencia especialmente pertinente en las palabras de Gutiérrez: sin viticultores capaces de vivir dignamente de su trabajo, no habrá vino que descubrir, calificar ni vender. Parece una obviedad, pero la industria no siempre ha actuado como si lo fuera.

Tal vez el mayor aprendizaje de esta conversación sea recuperar una noción que el mundo del vino suele mencionar mucho más de lo que practica: el equilibrio. Ni la nostalgia por los hábitos de consumo de otras generaciones ni la obsesión por convertir cada botella en un objeto de culto ofrecen una salida suficiente. Tampoco la estandarización que sacrifica personalidad para competir por precio.

Luis piensa que el futuro dependerá de encontrar vinos que tengan algo que decir y productores capaces de seguir haciéndolos. Y de una crítica que, antes que dictar preferencias, conserve la curiosidad para descubrir, el criterio para distinguir y la honestidad para reconocer que su opinión, por valiosa que sea, nunca será la última palabra.

El también excelente músico platica que cuando se fue a cenar con Parker en Baltimore luego de firmar su contrato, el abogado le dijo: "Si todo mundo está contento contigo, no estás haciendo bien tu trabajo". Hoy las reacciones a la salida del abulense pasan por el reconocimiento o por la denostación, incluso algún administrador de bodega ha hecho una denuncia pública cuestionado su honorabilidad, pero se piense lo que se piense, nadie, ni Peñín, ni Jay Miller, ni Neal Martin, ni ahora Tim Atkin le dieron al vino español un lugar tan relevante en el mundo. Aparte de que mi gusto ha coincidido con el suyo, yo le admiro por esto. Lo extrañaremos.

aloria23@yahoo.com - @anticuariodevinos - @tusimposiarca