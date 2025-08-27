logo pulso
A

Este amigo con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche tiene rarezas que me sorprenden, y aun a veces me escandalizan. 

    Ayer, por ejemplo, me comentó que en un estante de su biblioteca puso juntos los libros de Julio Verne, el famoso novelista, y los de Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo de la cristiandad. Dijo mi amigo:

-Coloqué a los dos autores uno al lado del otro porque ambos tenían una  imaginación extraordinaria. 

Añadió:

-Sus obras se encuentran en el anaquel correspondiente a literatura de ficción. 

Pensé que en las palabras de mi amigo hay mucha irreverencia -para Santo Tomás, no para Julio Verne-, pero me guardé mi opinión. Los años y los tropiezos me han enseñado que las opiniones calladas provocan menos problemas que las opiniones dichas. 

   

      ¡Hasta mañana!... 

