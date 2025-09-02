Mirador
A
Anoche te soñé, Terry, amado perro mío.
Volabas por el cielo como un ángel. Tus largas orejas de cocker
spaniel te servían de alas.
Ibas y venías como cuando eras niño; hacías piruetas aéreas,
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
y a tu regreso me mirabas como diciendo:
-¿Qué tal, eh?
Me pregunto, Terry, si tú también me sueñas.
Pienso que sí, pues soy un sueño, igual que tú.
Quizá me ves ir y venir por los varios caminos de la vida,
y de seguro miras mis piruetas de funámbulo.
Espera mi regreso, Terry.
Entonces yo también habré de preguntarte:
-¿Qué tal, eh?
¡Hasta mañana!...