Anoche te soñé, Terry, amado perro mío.

Volabas por el cielo como un ángel. Tus largas orejas de cocker

spaniel te servían de alas.

Ibas y venías como cuando eras niño; hacías piruetas aéreas,

y a tu regreso me mirabas como diciendo:

-¿Qué tal, eh?

Me pregunto, Terry, si tú también me sueñas.

Pienso que sí, pues soy un sueño, igual que tú.

Quizá me ves ir y venir por los varios caminos de la vida,

y de seguro miras mis piruetas de funámbulo.

Espera mi regreso, Terry.

Entonces yo también habré de preguntarte:

-¿Qué tal, eh?

¡Hasta mañana!...