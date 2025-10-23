Prevención de Desastres Naturales

En las últimas semanas hemos visto efectos del cambio climático en diversas partes del país. En nuestro hermoso estado potosino, los huracanes pronosticados y el exceso de lluvia, afectó principalmente la zona huasteca, generando inundaciones en diversos Municipios del Estado de esta región.

Hubo comentarios de parte de la ciudadanía, en las zonas afectadas de que hacía muchos años que no se veían desastres de esta magnitud. Aunado a que el crecimiento de algunos ríos que vienen de otros Estados (CDMX, Hidalgo y Estado de México), impacto el caudal de agua que llegó a los municipios potosinos.

A la ciudadanía, nos tomó por sorpresa, pese a toda la información que ahora tenemos en redes sociales. Esto nos indica que aún no estamos preparados para enfrentar los impactos del cambio climático.

Ante estos hechos, los gobiernos municipales requieren fortalecer su trabajo en materia de prevención de desastres, considerando si cuentan con instancias que se enfoquen al tema de protección civil, y si existen las tales, revisar si tienen un atlas de riesgo.

El atlas de riesgo de acuerdo a la página oficial del gobierno de México, refiere que “es un sistema que integra información sobre los fenómenos que pueden afectar a una comunidad, como desastres naturales o tecnológicos, y que utiliza sistemas de información geográfica y bases de datos para analizar los peligros, la vulnerabilidad y la exposición de la población e infraestructura”.

El atlas de riesgo puede integrar la siguiente información: mapas de peligros por fenómenos perturbadores, mapas de susceptibilidad, inventario de bienes expuestos, inventario de vulnerabilidades, mapas y escenarios de riesgos.

Además, del atlas de riesgos, es importante considerar un plan de emergencia o de prevención de desastres. El objetivo de estos planes es tener claramente identificados los peligros, vulnerabilidades y riesgos en el área geográfica del municipio, así como integrar información sobre los fenómenos que pueden afectar a una comunidad, como desastres naturales o tecnológicos.

Ambos documentos, buscan conocer el mapa de ruta que se tendría que manejar en el caso de algún desastre. Así como las acciones y mecanismos para la mitigación de riesgos.

Por otra parte, el tema de protección civil no solo es un tema de los gobiernos municipales, sino una conjunción de los gobiernos estatal y federal; así como de la propia ciudadanía que deben trabajar conjuntamente para el reconocimiento e identificación de los puntos vulnerables y riesgos que pueden ocurrir en un espacio geográfico y de las posibles soluciones que se tengan.

En el caso de muestro Estado, fuimos testigos una vez más de la solidaridad y capacidad de ayuda por parte de ciudadanía de los propios municipios que se organizaron para ayudarse mutuamente, de los gobiernos locales y del gobierno federal, así como de instituciones educativas y particulares

Por último, me gustaría cerrar con una frase de la madre Teresa de Calcuta “en la solidaridad, no hay piedad sino amor”.

