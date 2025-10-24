Mirador
Soneto a un hombre rico
Estas cosas que ves, y que te miran
cuando no te das cuenta, son las cosas
que tú llamas “mis cosas”, y que nombras,
numeras, mides, pesas y registras.
Pero ellas son tus dueñas y señoras.
Te siguen como perras. Te vigilan.
Diría que son tu sombra. Así diría
si no es porque en verdad tú eres su sombra.
Cosido estás a cosas, y a tal costa
que ni siquiera quieres que algún día
tu mortaja de cosas se descosa.
Muerto de cosas vas. Ellas te acosan.
A lo mejor, las cosas ya bien vistas,
tú no eres otra cosa que otra cosa.
