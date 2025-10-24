logo pulso
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A

Soneto a un hombre rico

Estas cosas que ves, y que te miran

cuando no te das cuenta, son las cosas

que tú llamas “mis cosas”, y que nombras,

numeras, mides, pesas y registras.

Pero ellas son tus dueñas y señoras.

Te siguen como perras. Te vigilan.

Diría que son tu sombra. Así diría

si no es porque en verdad tú eres su sombra.

Cosido estás a cosas, y a tal costa

que ni siquiera quieres que algún día

tu mortaja de cosas se descosa.

Muerto de cosas vas. Ellas te acosan.

A lo mejor, las cosas ya bien vistas,

tú no eres otra cosa que otra cosa.

