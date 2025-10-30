logo pulso
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan

A la salida de la misa de alba el caballero sevillano se encontró con doña Laura y sus amigas.

La hermosa dama le preguntó a Don Juan:

-¿Os acordáis de mí?

El hidalgo respondió:

-Perdonad, señora. No os recuerdo.

Ella se molestó:

-Tenéis flaca memoria.

Dijo Don Juan:

-No es mía la culpa, sino de los años.

Esa tarde el caballero buscó a doña Laura en el paseo de la vega. Le dijo:

-Jamás os he olvidado, pero cuando estéis acompañada no os recordaré.

Doña Laura sonrió:

-Muchas cosas sabéis.

Dijo Don Juan.

-No es mío el saber, sino de los años.

¡Hasta mañana!...

