Mirador
Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan
A la salida de la misa de alba el caballero sevillano se encontró con doña Laura y sus amigas.
La hermosa dama le preguntó a Don Juan:
-¿Os acordáis de mí?
El hidalgo respondió:
-Perdonad, señora. No os recuerdo.
Ella se molestó:
-Tenéis flaca memoria.
Dijo Don Juan:
-No es mía la culpa, sino de los años.
Esa tarde el caballero buscó a doña Laura en el paseo de la vega. Le dijo:
-Jamás os he olvidado, pero cuando estéis acompañada no os recordaré.
Doña Laura sonrió:
-Muchas cosas sabéis.
Dijo Don Juan.
-No es mío el saber, sino de los años.
¡Hasta mañana!...