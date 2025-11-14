logo pulso
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A

Este hombre ama a esta mujer.

Esta mujer ama a otro hombre.

Ese hombre ama a otra mujer.

Esa mujer no lo ama.

¿A quién ama esa mujer?

Ama a un hombre que no la ama.

Ese hombre ama a otro hombre.

Ese hombre ama a una mujer.

Esa mujer ama a dos hombres.

Ninguno de los dos la ama a ella.

Ella sufre por que no la aman.

Y las que son amadas sufren porque no las aman aquéllos a quienes ellas aman.

No cabe duda: el amor es complicado.

Pero es una bella complicación.

¡Hasta mañana!... 

