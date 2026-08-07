Mirador
Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan
¿A cuántas mujeres sedujo el caballero sevillano?
A ninguna,
¿Cuántas lo sedujeron a él?
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Muchas.
Los años han enseñado a Don Juan que el hombre no es el conquistador: es el conquistado. La mujer lo escoge a él, no él a ella.
Esa sabiduría viene solo con la edad. Antes todo es vanidad.
Cuando joven decía el hidalgo en su interior:
-Poseí a doña Ana. Poseí a doña Elvira. Poseí a doña Inés.
Ahora dice:
-Doña Inés me poseyó. Doña Elvira me poseyó. Me poseyó doña Ana.
En otro tiempo los oficios de Don Juan fueron amar y reñir.
Ahora su único oficio es recordar.
Los recuerdos ponen en sus labios una tenue sonrisa de nostalgia. Es decir una tenue sonrisa de tristeza,
¡Hasta mañana!...