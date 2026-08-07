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La primera torre residencial de The Park

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Por Armando Fuentes Aguirre

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
A

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan

¿A cuántas mujeres sedujo el caballero sevillano?

A ninguna,

¿Cuántas lo sedujeron a él?

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Muchas.

Los años han enseñado a Don Juan que el hombre no es el conquistador: es el conquistado. La mujer lo escoge a él, no él a ella. 

Esa sabiduría viene solo con la edad. Antes todo es vanidad.

Cuando joven decía el hidalgo en su interior:

-Poseí a doña Ana. Poseí a doña Elvira. Poseí a doña Inés.

Ahora dice:

-Doña Inés me poseyó. Doña Elvira me poseyó. Me poseyó doña Ana.

En otro tiempo los oficios de Don Juan fueron amar y reñir.

Ahora su único oficio es recordar.

Los recuerdos ponen en sus labios una tenue sonrisa de nostalgia. Es decir una tenue sonrisa de tristeza,

¡Hasta mañana!... 

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