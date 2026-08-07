Infantil justificación de funcionario

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CIUDAD VALLES.- El director de Obras Públicas, Kevin Yahir Cázares Olvera dijo que no se había atendido la fuga que dejó sin agua a una parte de la zona tének, porque no se había avisado por canales oficiales de parte de los ciudadanos que había una fuga.

La falta de agua en la parte alta de la zona tének, que incluye La Subida, Barrio de Guadalupe, El Tamarindo, entre otros ejidos y que duró ocho días, de acuerdo con usuarios, no fue reportada por medios oficiales, que es a través de autoridades o directamente a Obras Públicas, por eso no había un seguimiento a la falla, en concordancia con Cázares Olvera.

Dijo que había tres fugas cerca de donde se encuentra la distribución que fueron reparadas la jornada de este jueves y que habría agua para la noche de la misma jornada.

Comentó que el problema de comunicación surge cuando se usan las redes y no los canales directos, como se les ha pedido.

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