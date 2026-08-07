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Cámaras frente al IMSS no sirven

Los aparatos fueron baleados y no han sido arreglados

Por Redacción

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Cámaras frente al IMSS no sirven
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      CIUDAD VALLES.- Lo afirma el mismo alcalde, David Medina Salazar, las cámaras que se encuentran a la altura del Seguro Social no están funcionando.

      Las cámaras de videovigilancia que se instalaron en las inmediaciones del IMSS, en donde el lunes 3 de agosto colocaron una manta y amarraron a un hombre mutilado a un poste han resultado dañadas a balazos (no se explica por quién o quiénes) y algunas otras han tenido problemas técnicos, pero, en conclusión, ese lugar de la ciudad en sí, es un punto ciego para las autoridades, refirió el alcalde.

      Comentó que ese tema está en manos de las autoridades de procuración de justicia y que han apoyado en la medida que se puede asistir a los encargados de la investigación.

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