Gana Pulso un premio periodístico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un trabajo que buscó acercar la danza contemporánea a públicos que históricamente han sentido distancia con esta expresión artística fue reconocido con el segundo lugar del Premio al Trabajo Periodístico Dancístico "Dr. Luis Bruno Ruiz", otorgado a la reportera cultural Estrella Govea Castillo durante el 46 Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López.

Su texto La danza es un acto de fe, publicado en el periódico Pulso, surgió con la intención de mirar la danza contemporánea desde un lugar distinto: no como una disciplina que debe ser explicada para ser comprendida, sino como una experiencia que cada persona puede vivir desde sus propias emociones e interpretaciones.

Estrella Govea Castillo explicó que pensó en quienes nunca han asistido a una función, ya sea por falta de acercamiento, por creer que es difícil de entender o porque no han tenido la oportunidad de encontrarse con este tipo de propuestas.

La periodista señaló que el objetivo del trabajo no fue explicar una obra ni decirle al público qué debía interpretar, sino abrir una puerta para que más personas se acercaran al arte sin prejuicios. Esta reflexión surgió mientras cubría una presentación de la Academia Los Innato, cuando identificó que lo más relevante no estaba únicamente en la puesta en escena, sino en las preguntas y sensaciones que permanecían entre quienes presenciaban la función.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A partir de esa experiencia, Govea decidió abordar la manera en que las personas se relacionan con el arte y la importancia de que el periodismo cultural acompañe esos procesos.