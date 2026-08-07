Baja afluencia de turistas en Micos

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CIUDAD VALLES.- Alrededor de un 30 por ciento de turistas es el que asiste al paraje Micos, cifras que resultan bajas respecto a otros años, sobre todo por la temporada de Verano, que casi siempre es alta.

La administración del paraje Pago Pago, mejor conocido como Micos ha reportado asistencias del 30 por ciento en estos días de la mitad de las vacaciones de Verano, es decir, no supera los 700 asistentes en todo un día el sitio de interés turístico más importante del municipio de Valles.

Las cifras de otros años, con todo y que había resaca por la pandemia del Covid, superan los números actuales y esperan que la recta final de estas vacaciones (faltan tres semanas para la conclusión del descanso escolar) atraigan a más visitantes a las cascadas que, dado el escampado de hace ya más de dos semanas, se encuentra abierto a todo tipo de actividad.