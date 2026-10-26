¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"Papalote", se llama en mis lares.

En otras partes se le nombra "cometa", "paloma" o "barrilete".

Es ese artilugio que de niños hacíamos con papel de China y tiras de carrizo, y que luego hacíamos subir por el aire atado a un cordel.

A mí me gusta el nombre "papalote" porque en náhuatl el término papalotl significa "mariposa". El rio Papaloapan es rio de las mariposas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un niño elevó su papalote. El juguete hizo equilibrios en los hilos del viento, y se gozó en graciosos giros por el azul del cielo. Todo estaba como debía estar: el niño, el papalote, el viento, el cielo azul. De pronto, sin embargo, sucedió algo extraordinario: el cometa elevó al niño, que también hizo equilibrios en los hilos del viento y se gozó en graciosos giros por el azul del cielo.

Al escritor que me contó esto le habría gustado que el niño hubiera desapareció en las alturas, y que no se volviera a saber nada de él. Eso le daría un gran dramatismo a su relato. Pero no fue así. Después de elevar al pequeño, el papalote lo posó suavemente en la tierra.

Qué lástima, dice el escritor. Se perdió una buena historia.

¡Hasta mañana!..