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Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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      "Papalote", se llama en mis lares.

      En otras partes se le nombra "cometa", "paloma" o "barrilete".

      Es ese artilugio que de niños hacíamos con papel de China y tiras de carrizo, y que luego hacíamos subir por el aire atado a un cordel.

      A mí me gusta el nombre "papalote" porque en náhuatl el término papalotl significa "mariposa". El rio Papaloapan es rio de las mariposas.

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      Un niño elevó su papalote. El juguete hizo equilibrios en los hilos del viento, y se gozó en graciosos giros por el azul del cielo. Todo estaba como debía estar: el niño, el papalote, el viento, el cielo azul. De pronto, sin embargo, sucedió algo extraordinario: el cometa elevó al niño, que también hizo equilibrios en los hilos del viento y se gozó en graciosos giros por el azul del cielo.

      Al escritor que me contó esto le habría gustado que el niño hubiera desapareció en las alturas, y que no se volviera a saber nada de él. Eso le daría un gran dramatismo a su relato. Pero no fue así. Después de elevar al pequeño, el papalote lo posó suavemente en la tierra.

      Qué lástima, dice el escritor.  Se perdió una buena historia.

      ¡Hasta mañana!..

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