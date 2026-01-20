Países con mayor inversión extranjera directa

La disciplina mental, convierte el caos en claridad. el control de pensamientos y emociones permite ver con calma cuando todo tiembla.

La inversión privada productiva, es la verdadera generadora de bienestar económico y social de una nación. Esta inversión se presenta por capital local o con capital extranjero, ya sea en la industria, comercio o servicios, y con ello, se generan empleos directos e indirectos. En México, la inversión privada (nacional y extranjera) representa el 87 % del gran total y el restante 13 % lo aporta el sector público. Respecto a la inversión extranjera directa (IED), durante el 2025 el 97 % fue reinversión de utilidades y solamente el 3 % fue aportación de capital.

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de la IED a nivel mundial, consolidando su posición como el mayor receptor de inversión productiva. China y Hong Kong (China): se posicionan como principales receptores dentro de Asia. Singapur es un alto receptor de estos flujos de inversión. Brasil se destaca como uno de los principales destinos del IED en el mundo y es líder en América Latina. Reino Unido, Francia y Alemania, figuran como principales receptores en Europa. Canadá, mantiene un flujo constante de inversión, en especial en infraestructura y tecnología. México ha experimentado un crecimiento récord en IED, posicionándose entre los principales países a nivel mundial en base al T-MEC. Otras naciones que aparecen dentro de los 11 países con mayor inversión del IED son: Luxemburgo, Australia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y México (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo- UNCTAD).

Esta inversión (IED) puede tomar diversas formas, como la adquisición de empresas existentes, la creación de nuevas subsidiarias o la reinversión de ganancias en el país receptor. Las tendencias de esta IED son en sectores manufactureros, como el automotriz, químico y tecnológico. El origen de la IED en el mundo sigue siendo EE UU, Japón, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea. China continúa como una nación que representa confiabilidad a inversores extranjeros, sin embargo, EE UU tiene la mayor participación en la IED. El índice de confianza de IED mide el atractivo de un país para los inversionistas extranjeros. Este índice es importante para los gobiernos receptores y las empresas inversoras ya que rastrea la influencia de factores políticos, económicos y regulatorios para la decisión de una inversión. Se requiere estabilidad política, económica y un marco regulatorio claro y justo, así como la facilidad para llevar a cabo negocios e inversiones. Los países con altas tasas de crecimiento económico suelen ser más atractivos para los inversores, ya que ofrecen mayores oportunidades de rentabilidad.

Dentro de estos conceptos que se requieren es importante que el país receptor tenga una estructura bien desarrollada, como carreteras, puertos, sistemas de comunicación y un soporte energético suficiente. La mano de obra suficiente y su capacitación técnica es indispensable para una inversión. En América Latina, durante el 2025, la IED creció en un 8 % respecto al año anterior con un monto total de $ 204 mil millones de dólares (equivalente al 2.8 % del PIB). México es el segundo mayor receptor en IED en América Latina durante el 2025 con aprox. $ 52 mil millones de dólares, y un crecimiento en relación al año anterior del 14 %. México ha mostrado un fuerte crecimiento en IED, impulsado por reinversión de utilidades, estabilidad en sectores clave como manufactura, debido a su integración con mercados globales y exportaciones al T-MEC y a la UE. Cualquier nación que tenga en su proyecto económico un crecimiento importante de su PIB, deberá tener presente a la inversión extranjera directa como generadora de riqueza y empleo.

