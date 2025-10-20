PAN de muerto

El fin de semana el Partido Acción Nacional tuvo un evento al que denominaron de "relanzamiento", su dirigente nacional mi tocayo Jorge Romero expuso que su partido se abría a la ciudadanía, con elecciones primarias, procesos transparentes y que iba por los liderazgos que andaban en la calle, dijo, que serían un partido ciudadano, cercano y juvenil, hasta ahí todo iba bien, pero remató con su visión basada en los valores de: Patria, Familia y Libertad.

¡¡¡Carajo!!!, me dije a mis adentros, no entienden o no le entienden, que país habitan, en que país viven, entiendan panistas !! México ya cambió, ¿en que realidad residen?, ya no son los tiempos de Gómez Morín ni de Gómez Luna, el cómplice de la pederastía legionaria Karol Wojtila ya se murió junto con sus Encíclicas, Marcial Maciel ya fue condenado públicamente, los Cristeros fueron derrotados, entiendan de una vez por todas panistas, hoy los verdaderos enemigos de México son una camada de narco políticos que han secuestrado a este país, un neo priísmo disfrazado de izquierda barata que está llevando a nuestra República al abismo, secuestraron los poderes a la mala, acabaron con el poder judicial y no conformes con ello acaban de destruir el juicio de amparo y, ¿que hacen Ustedes señoras y señores de Acción Nacional?, en lugar de ser una oposición real, firme, atrevida, diferente, ¿qué hacen? Ah, toman como lema: "Patria, Familia y Libertad." ¡¡¡Por favor, ya despierten !!!. Patria, el concepto más machista y misógino de la política, las "patrias" como su raíz etimológica lo indica provienen del patriarcado, ¿saben lo que significa? es la perpetuación de un concepto que atenta contra la igualdad y los derechos de las mujeres, Ustedes que tanto critican al socialismo caduco cubano les suena: ¿patria o muerte?.

En efecto, es la frase insignia de Ernesto Guevara de la Serna alias el "Che Guevara", ya señores por favor, superemos esos conceptos anacrónicos, no más Patria, hoy es el mundo, la humanidad, queremos más Repúblicas Igualitarias en derechos, por cierto, les recuerdo que hoy en México gobierna por primera vez una mujer y aunque como yo millones no votamos por ella, representa la culminación de una lucha, por eso su concepto Patria es una aberración y un absoluto contrasentido. Familia, ¿cuál familia? la nuclear, craso error, ahí les van datos duros y no los otros datos que tanto criticamos, en todo México, prácticamente la mitad de los hogares lésbico-gay viven con sus hijos, lo que equivale a 105 mil 116 hogares homoparentales, las familias monoparentales con una mujer ejerciendo la jefatura ascienden a 2.6 millones, que representan 12.5% de los hogares mexicanos, en esta organización familiar viven 11 millones de personas; el tamaño de cada familia es de 4.2 miembros en promedio, el 20% de los hogares es dirigido por una mujer, de éstos 92.6% carece de cónyuge en el hogar, lo cual está relacionado principalmente con disoluciones, la mayor parte de las jefas son viudas (39.3%) y más de la tercera parte separadas y divorciadas (34.7%), lo que en conjunto representa 74% de las jefas. ¿Cuál familia Acción Nacional?

Ya por favor, acepten, reconozcan y comiencen a hablar de FAMILIAS, así, en plural, construyan políticas públicas que reconozcan la DIVERSIDAD en las familias, de lo contrario, estarán condenados a obtener los mismos resultados que no alcanzan ni alcanzarán para derrotar a MORENA, ¿saben por que? porque invisibilizan desde su discurso a los diferentes, esos que, como el que escribe queremos tener una opción distinta, pero definitivamente Acción Nacional, insiste en darle una y otra vez la razón al oficialismo, y saben que: Sí son unos conservadores. Y finalmente Libertad, como se atreven a hablar de libertad cuando son cerrados en sus procesos internos, cuando tienen le tienen miedo a una elección abierta y se cierran solo a militantes y adherentes afines; conozco a muchos panistas liberales, políticos indigenistas, políticos LGBT, panistas progresistas que tienen que callar sus convicciones y preferencias para nos ser condenados al ostracismo político. Amigos panistas -vaya que sí que los tengo-, sean valientes y levanten su voz ante esta caricatura de oposición, una pluri no lo vale, una regiduría tampoco, México es más grande, hay gente valiosa en Acción Nacional, hay muchos Maquíos, cientos de Luis H. Álvarez, miles de Salomones H. Rangel, sean esa voz que clame en el desierto, pero por favor, hoy más que nunca no se callen, este país necesita una oposición verdadera y que el PAN, deje de ser, de pan de muerto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Escríbanme, y con gusto debatimos:

jorgeandres7826@hotmail.com.