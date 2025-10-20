Marruecos se corona campeón

México.- Marruecos ha escrito una página dorada en la historia del futbol juvenil.

En una final vibrante disputada en tierras chilenas, el conjunto africano se impuso con autoridad (2-0) a la poderosa Argentina gracias a un doblete de Yassir Zabiri, convirtiéndose por primera vez en campeón del mundo en la categoría Sub-20.

Con un futbol ordenado, valiente y lleno de identidad, los Leones del Atlas no solo conquistaron el título, sino también el respeto del planeta, consolidando el crecimiento que ha tenido su estructura formativa en los últimos años.

La gran noche del equipo marroquí comenzó desde los primeros minutos, lanzándose de inmediato al ataque y generando opciones de peligro sobre la meta de Santino Barbi, quien, con una dosis de fortuna, pudo responder a las ofensivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La presión sobre la meta argentina fue tanta que poco tiempo tardó en caer el primer gol, gracias a un impecable cobro de tiro libre de Yassir Zabiri, quien colocó el balón por encima de la barrera para abrir el marcador al minuto 12.

El gol africano fue un golpe fuerte para la Albiceleste, que no supo reaccionar ante la presión y, antes de la media hora de juego, volvió a recibir daño con el doblete de Zabiri, quien cerró la pinza ante la mirada de la zona baja argentina (29’).

Luego de unos segundos de calma, las figuras sudamericanas comenzaron a desplegar su juego y también mostraron su peligrosidad sobre el arco rival, pero la falta de contundencia fue clave para no encontrar el tanto del descuento antes del descanso.

Con la llegada de la segunda parte, Marruecos supo jugar con la desesperación del rival, que, pese a tener la mayor parte del tiempo el balón, no pudo acercarse con verdadero peligro.

La recta final del encuentro vio a Argentina arriesgar todo por no irse en blanco en la final, un esfuerzo que sirvió de poco al confirmarse, con el silbatazo final, el título para los africanos.