Polvos de aquellos lodos

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Don Gerolano, señor de edad madura, logró con ayuda de su cartera que una atractiva dama en flor de edad, complaciente de cuerpo y disimulada de alma, aceptara acompañarlo al Motel Kamawa. En la habitación número 210 del citado establecimiento el provecto caballero le dijo a la joven mujer "Quizá veas en mi cabeza las nieves del invierno, pero en mi corazón laten los ardores del verano". Acoró la damisela: "Pues póngale a esa cosa algo de primavera, porque si no se nos va a ir aquí todo el otoño". (Y todavía falta más de un mes)... Ya conocemos a Capronio. Es un sujeto ruin y desconsiderado. Su esposa le dijo ayer: "El autor de este libro afirma que el amor crece con la distancia". "Es cierto -confirmó el bellaco-. Mientras más lejos está tu mamá siento que la quiero más"... La mujer de Astatrasio Garrajarra lo reprendió con acritud: "Anoche llegaste bien borracho". "No es cierto" -negó el temulento. "Sí lo es -reafirmó la señora-. A mí me querías dar cuerda, y te le subiste al reloj de pedestal"... Se enredó la pita -así se dice coloquialmente- en el caso del conflicto que afrontan tanto el director del Seguro Social como el líder del sindicato que agrupa a sus trabajadores. Éstos sienten que no han sido bien representados por su dirigente, y piden su renuncia. Exigen además una elevación del 10 por ciento en su salario, y rechazan el exiguo aumento ofrecido por la parte patronal. El conflicto ya no toca solamente a Zoé Robledo, director del Instituto, ni tampoco a Rafael Olivos, el dirigente sindical. Ese problema ha crecido en tal manera que ahora alcanza a la Presidenta Sheinbaum. Decía Napoleón que para llevar a cabo con éxito una campaña militar hacían falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. La causa principal de los divorcios es, desde luego, el matrimonio, pero la mayor parte de ellos no se debe a cuestiones de alcoba, sino de dinero. Mucho se necesitaría para atender las carencias que afronta el Seguro Social, y que con sobra de razón señala el personal médico y de enfermería. Grandes problemas le dejó AMLO a quien lo sucedió en el cargo, pero no le dejó recursos para resolverlos. Al término de su sexenio los fondos públicos quedaron reducidos al mínimo, parte por mala administración, parte por corrupción. Polvos de aquellos lodos, pues, son éstos. Herencia maldita, por muchos motivos, fue la que Claudia Sheinbaum recibió... En el camino al templo parroquial Pepito le tiró de la trenza a una niña, persiguió a un gato, y le dijo "pendejo" al hijo de la vecina. Lo vio doña Pasita y le dijo en tono de reproche: "Pepito: ¿por qué hiciste todo eso?". Explicó el chiquillo: "Mi mamá me mandó a que me confesara, y no tenía materia prima"... La esposa le dijo a su marido: "Mi viaje durará un mes, pero ya hablé con la comadre Pucha y en mi ausencia ella sedará tus rijos de varón". A su regreso la señora le preguntó a su cónyuge cómo le había ido con la comadre: "Bien -contestó el hombre-. Pero me cobraba mil pesos cada vez". "Qué aprovechada -se enojó la esposa-. Cuando ella salió de viaje yo a su marido nomás le cobraba 500"... Rosibel le contó a Susiflor: "Me compré un pantalón de lana virgen porque ya vienen los fríos, pero no me gusta ponérmelo". "¿Por qué?"-quiso saber Susiflor. Contestó Rosibel: "No puedo caminar bien. Las piernas se me cierran"... Un estrafalario individuo podía adivinar la procedencia de un toro semental con sólo tocarle los testes, dídimos o compañones: "Éste es de Sonora... Éste viene de Chihuahua... Éste salió de Coahuila...". "¡Admirable! -exclamó una mujer- ¡Qué portentosa habilidad! ¿De dónde viene usted?". El tipo se le puso enfrente. "Adivine"... FIN.