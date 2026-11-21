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1.- Somos 8,300 millones de HOMO SAPIENS actualmente, y esta explosión demográfica es el origen de todos nuestros problemas ecológicos mundiales. Somos demasiados y apenas nos estamos concientizando de esto.

2.- Las proyecciones demográficas al año 2100 conservadoras son de 10,000 millones de personas y las pesimistas 14,000 millones de personas, dependen principalmente de la educación en las mujeres El número de nacimientos es inversamente proporcional a la educación y cultura de nosotros Homo Sapiens.

3.- De todos los continentes, el único que duplicará su población al año 2100 es África, pasando de 1,000 millones aproximadamente en la actualidad a 2,000 millones. Mil millones de pobres más a este mundo, siguiendo lo comentado en el punto anterior.

4.- Nuestro Continente Americano se espera mantenga los mismos números de habitantes en 1,000 millones de pobladores que somos actualmente hasta el año 2100. Depende mucho de nuestra educación y nuestra economía.

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5.- La cantidad de emisiones de GASES DE EFECTO INVERNADERO que emiten los países es en proporción directa al tamaño de sus economías, es decir los principales emisores son EU y China; Mexico está en 13º lugar por ser la 13ª economía del mundo. A nivel individual es exactamente lo mismo: el 1% rico de la población mundial emite el 40% de la contaminación total del mundo.

6.- COSMOS es una palabra de origen griego que define MUNDO, es decir ORDEN sujeto a equilibrio por medio de leyes universales. Su opuesto es el CAOS, que es el DESORDEN, que rompe el equilibrio y las leyes universales y es lo que estamos ocasionando en nuestra CASA-PLANETA.

7.- "A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y de sentido opuesto", es la 3ª Ley de Newton descubierta a finales de los 1600s. Así está reaccionando nuestro planeta ante nuestras acciones negativas ecológicas: ENTRE MÁS LO AGREDAMOS EN LO PERSONAL MAYOR SERÁ SU REACCIÓN INVERSA EN NUESTRA CONTRA.

8.- Se descubrió que los animales más abundantes en el suelo del planeta son los NEMATODOS, que son gusanos muy pequeños que viven en la tierra y suelo que sostiene los árboles y demás vegetales, y se alimentan de hongos y bacterias. Actualmente se tiene registradas más de 25,000 especies de nematodos, aunque se piensa que existen más de 500,000 especies. Su principal enemigo son los INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES QUE UTILIZAMOS EN LA AGRICULTURA INTENSIVA.

9.- Se han medido más de 12 millones de kilómetros de ríos desde el espacio, y la conclusión es que sólo el 37%, es decir poco más de 4 millones de kilómetros de ríos, fluyen libremente hacia el mar, esto es sin presas que obstruyan su camino con todas las consecuencias ecológicas que ello implica. Imaginemos el desequilibrio ecológico que esto implica, tan sólo para construir la presa de las TRES GARGANTAS EN CHINA se reubicaron 2 millones de personas y es la presa más grande del mundo actualmente.

10.- Debemos entender una realidad muy cruda y contundente: EN EL MUNDO PREVALECE POR MUCHO EL CRITERIO ECONÓMICO SOBRE EL ECOLÓGICO DEBIDO A LOS GOBIERNOS CORPORATIVOS QUE CONTROLAN A LOS GOBIERNOS CIVILES, AUTORITARIOS, MILITARES, etc., cualquiera que sea su fórmula. Pero también somos culpables todos y cada uno de nosotros HOMO SAPIENS, ya que la decisión final de cada bien o servicio que consumimos es personal.

11.- El FRACKING, totalmente estudiado en las zonas especialmente de EU en que se ha utilizado, además de contaminar los mantos acuíferos profundos ha convertido las zonas que antes no tenían temblores en ZONAS SÍSMICAS artificiales. No te dejes engañar por las empresas petroleras y nuestro gobierno federal que ya está cediendo ante las presiones de las empresas petroleras.

12.- El único planeta con VIDA Y AGUA EN SUS TRES ESTADOS que conocemos en todo el universo es el nuestro, esas son las auténticas diferencias universales que conocemos al día de hoy. En nuestro sistema solar los restantes 8 planetas no son más que piedras o gases sin vida y sin agua en sus tres estados.

13.- Los HOMO SAPIENS compartimos entre el 96 y el 99% de nuestro ADN con los CHIMPANCÉS y BONOBOS, que son nuestros parientes evolutivos vivos más cercanos. Así de comunes somos en el árbol de la vida planetario.

Estas reflexiones nos deben de ubicar y bajar nuestra soberbia de ESPECIE DOMINANTE y que podemos hacer lo que queramos en nuestra CASA-PLANETA que no es solo nuestra, sino que es compartida en un EQUILIBRIO con todos los demás seres vivientes, y al romper ese equilibrio cósmico como lo estamos haciendo se nos aplicara la 3ª LEY DE NEWTON con todas sus consecuencias físicas. ES TU DECISIÓN.