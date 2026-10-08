Detienen a supuesta fardera en J. del Sur

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En operativo, elementos de la policía capitalina atendieron un reporte de robo en una tienda de autoservicio ubicada sobre bulevar Jacobo Payán, en el fraccionamiento Jardines del Sur, deteniendo a una presunta fardera.

Tras el reporte, agentes municipales arribaron al establecimiento para entrevistarse con personal de seguridad, quien señaló a una mujer como presunta responsable de sustraer mercancía escondida debajo de su ropa sin realizar el pago correspondiente.

Ante el señalamiento, los agentes municipales se entrevistaron con la señalada, quien se identificó como Katia "N", a quien se le indicó de una revisión preventiva de seguridad, encontrando desodorantes, un combo de carga para celular, una playera polo y sobres de polvo para preparar bebidas, todo con un valor total de 600 pesos.

A petición del representante de la tienda que manifestó su deseo de proceder legalmente, se dio pie a la lectura de derechos que le asisten como persona detenida a Katia "N", de 27 años, quien luego de su certificación médica correspondiente, fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente junto con la mercancía asegurada.

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